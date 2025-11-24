Σάκης Ρουβάς: Aτύχημα πάνω στη σκηνή για τον τραγουδιστή και μια χορεύτριά του (Video)

Ατύχημα πάνω στη σκηνή είχε ο Σάκης Ρουβάς και μια χορεύτριά του όταν οι δυο τους έπεσαν από πλατφόρμα κατά τη διάρκειά του προγράμματός τους στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (21/11) και καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα θαμώνων. Όπως φαίνεται στο εν λόγω βίντεο, ο τραγουδιστής ερμήνευε το κομμάτι «Άντεξα» πραγματοποιώντας act πάνω σε ένα τραπέζι μαζί με δύο χορεύτριες όταν ο τραγουδιστής έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δυο.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στο «Happy Day» και όπως φαίνεται δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, καθώς ο τραγουδιστής συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του.

Συγκεκριμένα, λίγα δευτερόλεπτα μετά την πτώση, ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε ξανά στην πλατφόρμα και συνέχισε το πρόγραμμά του. Μάλιστα, λόγω του ειδικού εφέ του ξηρού πάγου δεν διακρίνεται τι συνέβη τη στιγμή της πτώσης από τον καπνό που κάλυψε τον τραγουδιστή και τη χορεύτρια.

