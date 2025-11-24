Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε ο Νίκος Καρβέλας με τους διαδικτυακούς του φίλους, παρουσιάζοντας, παράλληλα, το νέο του τραγούδι «Γονείς».
Μέσα από βίντεο που κοινοποίησε στο Instagram η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, o συνθέτης εμφανίζεται με το παιδί τους να ερμηνεύει μερικούς από τους στίχους του τραγουδιού.
«Θα αγαπούσες τη μαμά σου, αν δεν ήταν μαμά σου, θα την έκανες παρέα; Πες μου τι έχει ο μπαμπάς σου και λες πως είναι ο ήρωάς σου; Τι είναι εκείνα που σε εμένα θαυμάζεις, που το έχουν όλοι οι άλλοι και όμως δεν τους θαυμάζεις» ακούμε να τραγουδούν πατέρας και γιος, με τον μικρό να δείχνει να το απολαμβάνει!
