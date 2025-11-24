search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 12:02
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 09:32

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

24.11.2025 09:32
karvelas-gios-new

Μια οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε ο Νίκος Καρβέλας με τους διαδικτυακούς του φίλους, παρουσιάζοντας, παράλληλα, το νέο του τραγούδι «Γονείς».

Μέσα από βίντεο που κοινοποίησε στο Instagram η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, o συνθέτης εμφανίζεται με το παιδί τους να ερμηνεύει μερικούς από τους στίχους του τραγουδιού.

«Θα αγαπούσες τη μαμά σου, αν δεν ήταν μαμά σου, θα την έκανες παρέα; Πες μου τι έχει ο μπαμπάς σου και λες πως είναι ο ήρωάς σου; Τι είναι εκείνα που σε εμένα θαυμάζεις, που το έχουν όλοι οι άλλοι και όμως δεν τους θαυμάζεις» ακούμε να τραγουδούν πατέρας και γιος, με τον μικρό να δείχνει να το απολαμβάνει!

Το τραγούδι «Γονείς»

Διαβάστε επίσης:

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα – «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

Φίλιππος Σοφιανός: «Είναι λυπηρό να βλέπεις μια Επίδαυρο γεμάτη με τηλεοπτικούς αστέρες» (Video)

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Μου λένε υπογείως “πώς μπορείτε λόγω ηλικίας να χτυπιέστε στη σκηνή;”»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
VROXI1425
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ερχονται βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας»

pierrakakis_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Η κυβέρνηση επενδύει στα θετικά μέτρα, αλλά ψάχνει και… άσσο να τραβήξει από το μανίκι

ukraine_war
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ποιους συμβιβασμούς θα μπορούσε να κάνει το Κίεβο και ποιους όχι – Ανάλυση για το Ουκρανικό

tsipras_ypourgiko_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για δημοψήφισμα: Για μερικούς συντρόφους μου είχα πάντα την απορία αν αντιλαμβάνονταν έστω και στοιχειωδώς την πραγματικότητα

aftokinita_2411_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Ηλεκτρικά και υβριδικά καλύπτουν 45%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

kefalogianni – matsas -554- new
LIFESTYLE

Μίνως Μάτσας – Όλγα Κεφαλογιάννη: Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη – Πλήρης συνεπιμέλεια των παιδιών τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 12:02
VROXI1425
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ερχονται βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας»

pierrakakis_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Η κυβέρνηση επενδύει στα θετικά μέτρα, αλλά ψάχνει και… άσσο να τραβήξει από το μανίκι

ukraine_war
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ποιους συμβιβασμούς θα μπορούσε να κάνει το Κίεβο και ποιους όχι – Ανάλυση για το Ουκρανικό

1 / 3