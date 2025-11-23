search
23.11.2025 17:23

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Μου λένε υπογείως “πώς μπορείτε λόγω ηλικίας να χτυπιέστε στη σκηνή;”»

23.11.2025 17:23
giwrgos_kwnstantinou

Για τη Μάρω Κοντού, το ξεκίνημά του στην υποκριτική και την ενέργεια που αντλεί από τη σκηνή μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βρεθήκαμε. Η Μάρω Κοντού είναι πάρα πολύ κορίτσι και πολλή φίλη μου. Παραμένουμε πολύ φίλοι» είπε αρχικά για τη συγκινητική του συνάντηση με την Μάρω Κοντού που έγινε viral.

«Όταν πήγαινα στη σκηνή ήταν κολυμπήθρα του Σιλωάμ»

«Πολλοί μου λένε περισσότερο υπογείως “πώς μπορείτε 2 ώρες να χτυπιέστε επάνω στη σκηνή; Μερικά πράγματα ήρθαν στη ζωή μου περίεργα. Μπορεί να αρρώσταινα ή να είχα κάτι στη ζωή μου, αλλά όταν πήγαινα στη σκηνή ήταν κολυμπήθρα του Σιλωάμ. Έμπαινα μέσα και ξεχνούσα τα πάντα», εξήγησε ο καταξιωμένος ηθοποιός.

«Έκανα μια παράσταση, που μπορεί να μην την έκανα σε άλλη περίπτωση. Και τώρα μπορεί να είμαι όπως και να είμαι λόγω ηλικίας, αλλά μόλις φτάσω μπροστά στην μπούκα της σκηνής αλλάζει όλη μου η ζωή» ανέφερε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

