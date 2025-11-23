search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 18:59
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.11.2025 16:59

Ναταλία Γερμανού για την υπόθεση Παναγιωτόπουλου : «Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και ο Κανάκης, ο Σερβετάς και ο Κιούσης»

23.11.2025 16:59
germanou

Με αφορμή τη συζήτηση για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου, η Ναταλία Γερμανού θέλησε να ξεκαθαρίσει δημόσια τον ρόλο όσων στάθηκαν δίπλα στην πρώτη καταγγέλλουσα από την αρχή της υπόθεσης. Μιλώντας στην εκπομπή της, διευκρίνισε πως η υποστήριξη δεν προήλθε αποκλειστικά από την ίδια, αλλά και από τους συντελεστές της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα».

Η παρουσιάστρια δήλωσε:

«Θέλω να πω κάτι για να είμαι σωστή. Δεν ήμουν μόνο εγώ δίπλα της από την αρχή, ήταν και οι παρουσιαστές του Ράδιο Αρβύλα, ήταν δίπλα της και οικονομικά και ψυχολογικά. Μετά την αποκάλυψη, στο πλευρό του κοριτσιού στάθηκαν και ο Αντώνης Κανάκης και ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης».

Τόνισε μάλιστα πως η βοήθεια αφορούσε όχι μόνο συναισθηματική υποστήριξη, αλλά και οικονομική ενίσχυση: «Και οικονομικά, το τονίζω, και ψυχολογικά! Θέλω να ακουστεί αυτό, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και τα τρία παιδιά, που αμέσως βρέθηκαν στο πλευρό του κοριτσιού. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε, αυτό είναι ξεκάθαρο».

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αποκάλυψη για τη γνωριμία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Video)

Ρούλα Ρέβη: «Όλη η πόλη είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»

Κιμ Καρτάσιαν: Κατηγόρησε… τα μέντιουμ της για την αποτυχία στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Καστοριάς λόγω των πλημμυρών

nevasa1
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Νεβάδα: Νεκρός 11χρονος από πυροβολισμό έπειτα από καβγά οδηγών (Video)

diogo_jota_ape
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Η χοντρή της γκάφα με τον Ντιόγκο Ζότα και η συγγνώμη της

leyen-zelensky-costa
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Αυτά είναι τα 8 σημεία της αντιπρότασης της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία 

nigeria_children_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ξέφυγαν από τους απαγωγείς 50 μαθητές – Ο Τραμπ απειλεί… την κυβέρνηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

ethan-hawke
LIFESTYLE

«Ήμουν αποφασισμένος να μείνω για πάντα μόνος» - Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το διαζύγιο με την Ούμα Θερμαν

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 18:56
plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Καστοριάς λόγω των πλημμυρών

nevasa1
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Νεβάδα: Νεκρός 11χρονος από πυροβολισμό έπειτα από καβγά οδηγών (Video)

diogo_jota_ape
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Η χοντρή της γκάφα με τον Ντιόγκο Ζότα και η συγγνώμη της

1 / 3