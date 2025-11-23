Ναταλία Γερμανού για την υπόθεση Παναγιωτόπουλου : «Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και ο Κανάκης, ο Σερβετάς και ο Κιούσης»

Με αφορμή τη συζήτηση για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου, η Ναταλία Γερμανού θέλησε να ξεκαθαρίσει δημόσια τον ρόλο όσων στάθηκαν δίπλα στην πρώτη καταγγέλλουσα από την αρχή της υπόθεσης. Μιλώντας στην εκπομπή της, διευκρίνισε πως η υποστήριξη δεν προήλθε αποκλειστικά από την ίδια, αλλά και από τους συντελεστές της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα».

Η παρουσιάστρια δήλωσε:

«Θέλω να πω κάτι για να είμαι σωστή. Δεν ήμουν μόνο εγώ δίπλα της από την αρχή, ήταν και οι παρουσιαστές του Ράδιο Αρβύλα, ήταν δίπλα της και οικονομικά και ψυχολογικά. Μετά την αποκάλυψη, στο πλευρό του κοριτσιού στάθηκαν και ο Αντώνης Κανάκης και ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης».

Τόνισε μάλιστα πως η βοήθεια αφορούσε όχι μόνο συναισθηματική υποστήριξη, αλλά και οικονομική ενίσχυση: «Και οικονομικά, το τονίζω, και ψυχολογικά! Θέλω να ακουστεί αυτό, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και τα τρία παιδιά, που αμέσως βρέθηκαν στο πλευρό του κοριτσιού. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε, αυτό είναι ξεκάθαρο».

