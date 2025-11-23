search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 14:43
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.11.2025 10:34

Κιμ Καρτάσιαν: Κατηγόρησε… τα μέντιουμ της για την αποτυχία στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (Video)

23.11.2025 10:34
kim-kardashian-new
Photo: Instagram

Ενοχλημένη εμφανίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν με τα μέντιουμ που εμπιστεύεται η οικογένειά της, καθώς -όπως είπε- οι προβλέψεις τους για την επιτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου έπεσαν έξω.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, στο πλαίσιο ενός recap από τα 70ά γενέθλια της μητέρας της, Kris Τζένερ, η τηλεπερσόνα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των μέντιουμ.

@kimkardashian Kris Jenner’s 70th Birthday Party #0070 ♬ original sound – Kim Kardashian

«Όλα τα γ@@@μένα μέντιουμ, με τα οποία έχουμε συναντηθεί και είμαστε κολλημένοι λένε ψέματα», δήλωσε η Καρντάσιαν στο βίντεο, την ώρα που ένας make-up artist επιμελούνταν το μακιγιάζ της.

«Όλοι τους, τουλάχιστον τέσσερις, μου είπαν ότι θα περάσω τις εξετάσεις», οπότε είναι όλοι παθολογικοί ψεύτες. Μην πιστεύετε τίποτα από ό,τι λένε».

Κανείς δεν γνωρίζει αν η συγκεκριμένη δήλωση έγινε με χιούμορ ή αν εννοούσε όσα έλεγε, σε κάθε περίπτωση όμως το βίντεο έγινε για ακόμη μια φορά viral.

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις, γεγονός που επιβεβαίωσε η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram στις 8 Νοεμβρίου. «Λοιπόν, δεν είμαι ακόμα δικηγόρος, απλώς υποδύομαι μία πολύ καλοντυμένη στην τηλεόραση», έγραψε. «Έξι χρόνια μετά την έναρξη αυτού του ταξιδιού, είμαι ακόμη αφοσιωμένη μέχρι να τα καταφέρω. Χωρίς συντομεύσεις, χωρίς εγκατάλειψη, απλά» περισσότερη μελέτη και αποφασιστικότητα».

Η Καρντάσιαν παραμένει σταθερή στην απόφασή της να ακολουθήσει τον δρόμο της Νομικής, έχοντας πλέον ολοκληρώσει τις σπουδές της. Στα τέλη Αυγούστου έγινε γνωστό ότι συμμετείχε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με το «ΤΜΖ», η επιχειρηματίας διαγωνίστηκε στα τέλη Ιουλίου σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία δύο ημερών, η οποία περιλάμβανε πέντε δοκιμασίες ανάπτυξης διάρκειας μίας ώρας η καθεμία, μία πρακτική άσκηση 90 λεπτών και 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Στάνκογλου: Συνήθως νιώθω σαν προτηγανισμένη πατάτα από την κούραση

Χρύσα Ρώπα για την κατάθλιψη: «Είναι σαν να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου» (Video)

Σπύρος Χατζηαγγελάκης: «Ήθελα να μπω σε ένα πηγάδι για να μη μου λένε χρόνια πολλά» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XRISTIDIS_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης για Τσίπρα: Κανένας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία

skylos_labrador
ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επίθεση σκύλου σε 11χρονο έξω από σχολείο – «Ζητώ την τιμωρία του ιδιοκτήτη» λέει η μητέρα (Video)

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για «πανελλαδική κακοκαιρία» – Νέα επιδείνωση του καιρού από Πέμπτη

MARKO_RUBIO3
ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ στη Γενεύη – Δεν θα περιέχει τον όρο της μείωσης ουκρανικών στρατευμάτων, η αντιπρόταση των Ευρώπαιων

ipa daskala (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Δασκάλα στο Μιζούρι έδινε χρήματα, αλκοόλ και ναρκωτικά για σεξ με μαθητές της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

ethan-hawke
LIFESTYLE

«Ήμουν αποφασισμένος να μείνω για πάντα μόνος» - Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το διαζύγιο με την Ούμα Θερμαν

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 14:37
XRISTIDIS_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης για Τσίπρα: Κανένας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία

skylos_labrador
ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επίθεση σκύλου σε 11χρονο έξω από σχολείο – «Ζητώ την τιμωρία του ιδιοκτήτη» λέει η μητέρα (Video)

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για «πανελλαδική κακοκαιρία» – Νέα επιδείνωση του καιρού από Πέμπτη

1 / 3