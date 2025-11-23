Γιάννης Στάνκογλου: Συνήθως νιώθω σαν προτηγανισμένη πατάτα από την κούραση

Για τον ελεύθερο χρόνο του αλλά και τη μεγάλη του αγάπη, που δεν είναι άλλη από τα ταξίδια, μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου στο περιοδικό «Λοιπόν».

«Βρίσκω χρόνο και τον εκμεταλλεύομαι όσο καλύτερα μπορώ και για να ξεκουράζω τον εαυτό μου αλλά και να είμαι πολύ κοντά στα παιδιά μου. Και τα παιδιά μου με ξεκουράζουν επίσης», απάντησε ο ηθοποιός για τον χρόνο που απομένει από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

»Δεν είναι ο χρόνος που θα ήθελα, αλλά έκανα 2,5 μήνες διακοπές το καλοκαίρι. Οπότε δεν έχω κανένα λόγο να γκρινιάζω όταν βλέπω γύρω μου αυτό που είπα πριν, θεωρώ τον εαυτό μου προνομιούχο, οπότε δεν θέλω να μιλάω. Εννοώ, δεν έχω δικαίωμα να μιλάω», εξήγησε ο ηθοποιός.

Πώς διαχειρίζεται το γεγονός ότι όλοι σας κοιτούν στον δρόμο τώρα πια;

«Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ γιατί συνήθως νιώθω σαν προτηγανισμένη πατάτα από αυτή την κούραση. Τρέχεις, δεν προλαβαίνεις να πλυθείς, μερικές φορές φεύγεις με το μακιγιάζ… Άλλα πράγματα είναι αυτά που με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει η δουλειά μου, με ενδιαφέρει να περνάω καλά μέσα στη δουλειά, οι φίλοι μου, οι άνθρωποί μου, τα παιδιά μου… Είναι ωραίο όταν θα έρθει κάποια κοπέλα ή κάποιος άνθρωπος και πει “είσαι ωραίος, είσαι γοητευτικός”. Το παίρνω σαν ωραίο κομπλιμέντο, αλλά μέχρι εκεί, δεν φουσκώνω, ούτε ψηλώνομαι, εντάξει», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Χρύσα Ρώπα για την κατάθλιψη: «Είναι σαν να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου» (Video)

Σπύρος Χατζηαγγελάκης: «Ήθελα να μπω σε ένα πηγάδι για να μη μου λένε χρόνια πολλά» (Video)

Μίνως Μάτσας – Όλγα Κεφαλογιάννη: Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη – Πλήρης συνεπιμέλεια των παιδιών τους