LIFESTYLE

22.11.2025 23:15

Χρύσα Ρώπα για την κατάθλιψη: «Είναι σαν να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου» (Video)

22.11.2025 23:15
chrisa-ropa-new

Στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ ήταν καλεσμένη η Χρύσα Ρώπα και μοιράστηκε τη δύσκολη εμπειρία της κατάθλιψης, αλλά και τη διαδρομή προς την έξοδο.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε επίσης για την φαρμακευτική αγωγή που της δημιούργησε προβλήματα. «Η κατάθλιψη για μένα είναι μεγάλη ιστορία. Ο πρώτος γιατρός μου είπε όταν τον ρώτησα αν έχω κατάθλιψη μου είπε: «φλερτάρεις με την κατάθλιψη». Το χάπι το παίρνεις γιατί δεν είσαι καλά και για να μην είσαι τόσο χάλια.

Δεν παίρνουν το ηρεμιστικό και τους πιάνει η χαρά. Πέρασα ένα εξάμηνο με την αρρώστια της αδερφής μου, με έναν καρκίνο που πολύ γρήγορα έκανε μετάσταση από τον πνεύμονα. Και πολύ ξαφνικά έγιναν όλα. Και δεν πήρα τίποτα. Ντρεπόμουν να πω ότι έχω κατάθλιψη. Γιατί μετρούσα τα γεγονότα που μου προκαλούσαν την κατάθλιψη κι όταν ήρθε ΤΟ γεγονός, δεν έκανα τίποτα. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να το ονομάσω έτσι.

Υπάρχουν και καινούργια φάρμακα. Αντέδρασα πολύ στην αρχή, είχε επιπτώσεις αυτό. Έκανα κατακράτηση υγρών κι έγινα μια χοντρή που δεν είχα ρούχα να φορέσω.

Δεν ήθελα να βγω από την πόρτα. Τρόμαξα πολύ κι αναζήτησα έναν άλλο γιατρό. Και μου βρήκε τη λύση, αλλά πρέπει να το ψάξεις κι εσύ.

Ξέρεις τι είναι η κατάθλιψη; Έτσι όπως τη βίωσα, είναι σαν να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου», είπε η Χρύσα Ρώπα.

