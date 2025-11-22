search
22.11.2025 16:25

Σπύρος Χατζηαγγελάκης: «Ήθελα να μπω σε ένα πηγάδι για να μη μου λένε χρόνια πολλά» (Video)

Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης κι η Μαριλού Κατσαφάδου, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη θεατρική παράσταση «Blue Train», φιλοξενήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Καλύτερα δε γίνεται με την Ναταλία Γερμνανού.

Η παρουσιάστρια του Alpha ρώτησε τους δύο ηθοποιούς για τα συναισθήματα βιώνουν όταν πλησιάζει ο καιρός για τα γενέθλιά τους. Οι δυο τους περιέγραψαν εντελώς διαφορετικές καταστάσεις.

«Εγώ το βλέπω σαν εμπειρία ότι γίνομαι πιο ώριμη, πιο σοφή, πιο καλή μάνα»

«Δεν νιώθω καθόλου φρίκη. Χρόνο με τον χρόνο εγώ το αποδέχομαι. Για εμένα είναι ένα νούμερο. Ίσα ίσα κάθε χρονιά είναι και πιο ωραίο το γλέντι. Όχι ότι θα κάνω χαμό και θα μαζέψω πολύ κόσμο, αλλά συνειδητοποιείς το πέρασμα των χρόνω κι οι εμπειρίες και τα βιώματά σου σε βοηθούν να πας παρακάτω.

Εγώ το βλέπω σαν εμπειρία ότι γίνομαι πιο ώριμη, πιο σοφή, πιο καλή μάνα, κόρη και φίλη, πιο καλή επαγγελματίας με τη δουλειά μου γιατί χρόνο με τον χρόνο θέλω να βλέπω την εξέλιξη στον εαυτό μου, ότι γίνομαι πιο σωστή» ανέφερε η Μαριλού Κατσαφάδου.

«Νιώθω τρομερά περίεργα όταν γίνομαι το επίκεντρο της προσοχής»

«Αυτή είναι η ώριμη ματιά ενός ανθρώπου πολύ υγιούς γιατί εγώ από την άλλη τώρα που είχα γενέθλια 1η Νοεμβρίου, ήθελα να μπω σε ένα πηγάδι και να μη μου λένε χρόνια πολλά.

Νιώθω τρομερά περίεργα όταν γίνομαι το επίκεντρο της προσοχής. Στη σκηνή επάνω υπάρχει ένα προκάλυμμα. Δεν έχω κάνει ποτέ πάρτι για να μου πούνε χρόνια πολλά» δήλωσε από τη μεριά του ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

