23.11.2025 10:50

Ρούλα Ρέβη: «Όλη η πόλη είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»

23.11.2025 10:50
roula_revi

Στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Christmas Theater έδωσαν το παρών ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη.

Οι δημοσιογράφοι βρέθηκαν στο σημείο και ζήτησαν από το ζευγάρι να πει την άποψή του για τη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα για το θέατρο, που χαρακτηρίστηκε από κάποιους, ως «μεγάλο κρεβάτι».

«Με ρώτησαν ξανά και δεν έχω τίποτα να πω επάνω σε αυτό. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη, δεν έχω να απαντήσω κάτι» ανέφερε ο Αποστόλης Τότσικας.

«Όλη η πόλη είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Όλη αυτή η πόλη. Πάντα ήταν. Δεν είναι στο θέατρο. Είναι μια χαρά οι άνθρωποι», σχολίασε από την πλευρά της η Ρούλα Ρέβη.

