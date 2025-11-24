search
24.11.2025 08:31

Φίλιππος Σοφιανός: «Είναι λυπηρό να βλέπεις μια Επίδαυρο γεμάτη με τηλεοπτικούς αστέρες» (Video)

24.11.2025 08:31
filippos-sofianos-new

Για τη μακρόχρονη πορεία του στην υποκριτική μίλησε ο Φίλιππος Σοφιανός, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- ότι ο τίτλος του «ζεν πρεμιέ» τον βοήθησε να διεκδικήσει πράγματα στον χώρο.

Καλεσμένος της Κέλλυς Βρανάκη στο «Τζενερέισον ΣΚ» της Κυριακής (23/11), ο ηθοποιός παρακολούθησε το αφιερωματικό βίντεο που του ετοίμασαν οι συντελεστές της εκπομπής, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Ρε παιδιά, διάολε… πού τα βρήκατε όλα αυτά; Ωραία… τα σέβη μου και τα συγχαρητήριά μου σε όλους. Υπήρξαν δουλειές που νόμιζα ότι είχαν χαθεί, όπως η “Παρακαμπτήριος” στην ΕΡΤ. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν πια. Υπέροχο σήριαλ» σχολίασε, εμφανώς συγκινημένος.

«Η πιο ώριμη τηλεοπτική μου συνεργασία ήταν εκείνη με τον Κώστα Κουτσομύτη. […] Αν έκανα σήμερα μία τηλεοπτική εκπομπή, θα ήθελα αυτή να έχει ως θέμα της το θέατρο» πρόσθεσε.

Τέλος, ο Φίλιππος Σοφιανός αναφέρθηκε στην Επίδαυρο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι είναι γεμάτη τηλεοπτικούς αστέρες, όπως είπε.

«Είχα επίγνωση του τίτλου του “ζεν πρεμιέ” και ήταν κάτι που με βοήθησε να διεκδικήσω πράγματα. Είμαι δάσκαλος υποκριτικής 25 χρόνια και έχω δει πολλές κατηγορίες ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με αυτήν. Είναι λυπηρό να βλέπεις μια Επίδαυρο γεμάτη με τηλεοπτικούς αστέρες» επισημαίνει σε άλλο μέρος της κουβέντας. Για μένα ένας καλός ηθοποιός πρέπει πρωτίστως να έχει ήθος, σεμνότητα και στοχοπροσήλωση στη δουλειά του. Ένας καλός ηθοποιός δεν εφησυχάζει ποτέ, δεν επαναλαμβάνεται και πειραματίζεται» τόνισε.

