search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 09:36
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 09:04

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα – «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

24.11.2025 09:04
ai-tragoudistis-new

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει, πια, για τα καλά στη ζωή μας με κάποιους να το απολαμβάνουν και άλλους να είναι πιο συγκρατημένοι ως προς τα οφέλη της ή μη στη ζωή μας.

Ο χώρος της ψυχαγωγίας, πάντως, μόλις υποδέχτηκε τον πρώτο AI τραγουδιστή στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον Αχιλλέα Δελφό ο οποίος συστήθηκε, μάλιστα, στο κοινό του μέσω των social media.

Αν και δεν μπορεί, βέβαια, να κάνει live -ακόμα τουλάχιστον- η παρουσία του στο διαδίκτυο είναι ενεργή και δυναμική, με τον ίδιο να επιχειρεί να εισχωρήσει στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού.

Τις τελευταίες ημέρες, ο ψηφιακός καλλιτέχνης ανεβάζει βίντεο, μέσα από τα οποία προαναγγέλλει ότι σύντομα, έρχεται η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του.

«Είμαι ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής AI. Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα. Ακολουθήστε με και μπείτε μαζί μου στο μουσικό μέλλον» τον ακούμε να λέει σε βίντεό του στο TikTok.

«Ανυπομονώ να μοιραστώ το νέο μου τραγούδι. Ελάτε μαζί μου για να το φέρουμε στην κορυφή των charts» προσθέτει.

Το βίντεο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως με κάποιους να βρίσκουν την ιδέα για ΑΙ τραγουδιστή ευφάνταστη και άλλους να είναι πιο ειρωνικοί.

Ο AI καλλιτέχνης, πάντως, απαντά με χιούμορ ακόμα και στους… «haters»!

@achilleasdelfos Ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος AI Έλληνας τραγουδιστής ετοιμάζει το πρώτο του cd single! Ακολουθείστε για νεότερα και ετοιμαστείτε για το μέλλον! #firstgreekAIsinger #newrelease #foryoupagе #fyp #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – Achilleas Delfos

Διαβάστε επίσης:

Φίλιππος Σοφιανός: «Είναι λυπηρό να βλέπεις μια Επίδαυρο γεμάτη με τηλεοπτικούς αστέρες» (Video)

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Μου λένε υπογείως “πώς μπορείτε λόγω ηλικίας να χτυπιέστε στη σκηνή;”»

Ναταλία Γερμανού για την υπόθεση Παναγιωτόπουλου : «Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και ο Κανάκης, ο Σερβετάς και ο Κιούσης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

servitoros 876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάθηκαν 120.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, σαρώνει η μερική απασχόληση, μειώνονται τα εισοδήματος

peripoliko new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Τραύματα από ψαλίδι φέρει ο 47χρονος – Το δραματικό τηλεφώνημα στην αστυνομία, «μας κυνηγά ο αδελφός μου για να μας σφάξει»

tsipras_zoi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Καυστικός Τσίπρας για Κωνσταντοπούλου – «Νάρκισσος, γελοιοποίησε το κοινοβούλιο, μετάνιωσα γι’ αυτήν»

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» πρόοδο στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία – Τηλεδιάσκεψη των ηγετων της ΕΕ, γρίφος η στάση της Μόσχας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 09:34
karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

servitoros 876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάθηκαν 120.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, σαρώνει η μερική απασχόληση, μειώνονται τα εισοδήματος

peripoliko new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Τραύματα από ψαλίδι φέρει ο 47χρονος – Το δραματικό τηλεφώνημα στην αστυνομία, «μας κυνηγά ο αδελφός μου για να μας σφάξει»

1 / 3