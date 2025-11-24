Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα – «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει, πια, για τα καλά στη ζωή μας με κάποιους να το απολαμβάνουν και άλλους να είναι πιο συγκρατημένοι ως προς τα οφέλη της ή μη στη ζωή μας.

Ο χώρος της ψυχαγωγίας, πάντως, μόλις υποδέχτηκε τον πρώτο AI τραγουδιστή στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον Αχιλλέα Δελφό ο οποίος συστήθηκε, μάλιστα, στο κοινό του μέσω των social media.

Αν και δεν μπορεί, βέβαια, να κάνει live -ακόμα τουλάχιστον- η παρουσία του στο διαδίκτυο είναι ενεργή και δυναμική, με τον ίδιο να επιχειρεί να εισχωρήσει στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού.

Τις τελευταίες ημέρες, ο ψηφιακός καλλιτέχνης ανεβάζει βίντεο, μέσα από τα οποία προαναγγέλλει ότι σύντομα, έρχεται η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του.

«Είμαι ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής AI. Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα. Ακολουθήστε με και μπείτε μαζί μου στο μουσικό μέλλον» τον ακούμε να λέει σε βίντεό του στο TikTok.

«Ανυπομονώ να μοιραστώ το νέο μου τραγούδι. Ελάτε μαζί μου για να το φέρουμε στην κορυφή των charts» προσθέτει.

Το βίντεο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως με κάποιους να βρίσκουν την ιδέα για ΑΙ τραγουδιστή ευφάνταστη και άλλους να είναι πιο ειρωνικοί.

Ο AI καλλιτέχνης, πάντως, απαντά με χιούμορ ακόμα και στους… «haters»!

Διαβάστε επίσης:

Φίλιππος Σοφιανός: «Είναι λυπηρό να βλέπεις μια Επίδαυρο γεμάτη με τηλεοπτικούς αστέρες» (Video)

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Μου λένε υπογείως “πώς μπορείτε λόγω ηλικίας να χτυπιέστε στη σκηνή;”»

Ναταλία Γερμανού για την υπόθεση Παναγιωτόπουλου : «Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και ο Κανάκης, ο Σερβετάς και ο Κιούσης»