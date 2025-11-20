Έρχονται κάμερες και σύστημα AI στο Μετρό για τον εντοπισμό όσων δεν χτυπούν εισιτήριο

Σύστημα καμερών και τεχνητής νοημοσύνης που θα εντοπίζει όσους δεν έχουν χτυπήσει εισιτήριο στο Μέτρο θα τεθεί σε λειτουργία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ερευνας και Τεχνολογίας ενημέρωσε για τη χρήση της τεχνητή νοημοσύνη στις αστικές συγκοινωνίες.

Όπως είπε, «τίθεται άμεσα σε εφαρμογή σύστημα που θα καταγράφει, με τεχνητή νοημοσύνη, και θα αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια τα δρομολόγια των συρμών του μετρό της Αθήνας. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή θα εκδίδονται αυτοματοποιημένες αναφορές οι οποίες θα αποδίδουν την «απόλυτη αλήθεια» για τις χρονοσυχνότητες, την πυκνότητα των δρομολογίων και τις ώρες και στιγμές που υπάρχει συνωστισμός στις αποβάθρες. «Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε πραγματικά δεδομένα για να μπορούμε να βλέπουμε ποιες είναι οι στιγμές, μέσα στην εβδομάδα, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη πίεση, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί η αναδρομολόγηση των συρμών του μετρό να εξυπηρετήσει καλύτερα το κοινό», είπε ο κ. Κυρανάκης.

Για την εισιτηριοδιαφυγή «τίθεται σε λειτουργία σύστημα, με την αξιοποίηση καμερών και τεχνητής νοημοσύνης, που θα εντοπίζει τα «διπλοπεράσματα» από τα ακυρωτήρια. Οταν εντοπίζεται παράβαση θα υπάρχει σήμανση. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, τα αποτελέσματα από την τεχνολογική αναβάθμιση για την πληρωμή εισιτηρίου (πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα) είναι θεαματικά και στην Αθήνα η αύξηση είναι κατά ένα εκατομμύριο ευρώ στις εισπράξεις. Τα αυξημένα έσοδα από την εισιτηριοδιαφυγή συνδέονται και με τους πολλούς ελέγχους που διενεργούνται. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μετρό και στον ηλεκτρικό το 2021 οι έλεγχοι ήταν 1.020.000, φέτος μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο οι έλεγχοι ανήλθαν σε 4.981.000».

1.075 καινούργια λεωφορεία

Σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση στην Αθήνα, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2026 θα υπάρχουν 1.075 καινούργια λεωφορεία, εκ των οποίων το ένα τρίτο ηλεκτρικά, ακόμη ένα τρίτο θα είναι λεωφορεία που θα κινούνται με φυσικό αέριο και λίγο παραπάνω από το ένα τρίτο θα είναι τεχνολογίας diesel αλλά φιλοπεριβαλλοντικής τεχνολογίας. Στη Θεσσαλονίκη η διαφορά είναι ήδη αισθητή, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Για τον εντοπισμό παραβάσεων στην κυκλοφορία των Ι.Χ., με κάμερες σε εμπρόσθιο μέρος των λεωφορείων και με ειδικούς αλγόριθμους θα εντοπίζονται όσοι εισέρχονται σε λεωφορειολωρίδες, διότι «καθαρή λεωφορειολωρίδα σημαίνει σημαντική βελτίωση στον χρόνο άφιξης στον προορισμό, στον χρόνο εκτέλεσης των δρομολογίων».

Η έμφαση θα δοθεί σε 15 γραμμές που σε μεγάλο μέρος του δρομολογίου περνούν μέσα από λεωφορειολωρίδες. Το σύστημα έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και τον επόμενο μήνα θα φτάσουν και οι πρώτες κλήσεις μέσω του gov.gr. Αυτό το σύστημα έχει ξεκινήσει και με τις κάμερες της Αττικής Οδού και το δίκτυο θα επεκταθεί. Το επόμενο βήμα είναι οι κάμερες των λεωφορειολωρίδων που θα είναι 600 συνολικά. Η παράβαση θα κοινοποιείται ταχύτατα στους παραβάτες.

Από τον περασμένο μήνα τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή report.oasa.gr με την οποία θα μπορεί ο πολίτης τη στιγμή που βλέπει κάποιο πρόβλημα να το αναφέρει, είτε αφορά πρόβλημα σε στάση λεωφορείου, σε όχημα ή πρόβλημα με συμπεριφορά οδηγού, ή καθυστερήσεις δρομολογίων και αντίστοιχα προβλήματα στο μετρό. Ηδη έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 3.000 καταγγελίες, εκ των οποίων το 70% μέχρι σήμερα έχει ήδη απαντηθεί. Οι αναφορές αυτές των πολιτών σε ποσοστό 78% είναι για λεωφορεία, 7% για το μετρό, 7% για τα τρόλεϊ, 5% για τον ηλεκτρικό, 2% για το τραμ και 1% για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ.

