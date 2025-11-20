Η στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο (Video)

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 29χρονο, που ξυλοκόπησε τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο.

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται πως ξεκίνησε ο διαπληκτισμός. Ο 58χρονος σταματά με το αμάξι του δίπλα στον 29χρονο, τον ψεκάζει με σπρέι πιπεριού και φεύγει από το σημείο. Ο 29χρονος στη συνέχεια ανεβαίνει στη μηχανή και τον καταδιώκει.

Ίχνη στραγγαλισμού στη σορό του 58χρονου

Ίχνη στραγγαλισμού εντοπίστηκαν στη σορό του 58χρονου κατά την ιατροδικαστική εξέταση. Συγκεκριμένα, η σορός του φέρει σημάδια γύρω από τον λαιμό, ενώ είναι σπασμένη η αριστερή πλευρά του υοειδούς οστού, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο 29χρονος τον έπιασε από τον λαιμό. Παράλληλα, στο πρόσωπο του θύματος εντοπίστηκαν ίχνη από γροθιές και χτυπήματα πάνω στο τιμόνι, στα χείλη, στα μάτια κ.ά., ενώ είχε και ρινορραγία.

Ο 58χρονος έφερε επίσης κατάγματα στον θώρακα και στα πλευρά, από τα 15 χτυπήματα που του κατάφερε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ο 29χρονος.

Νέος Κόσμος: «Ο 29χρονος με εκβίαζε», λέει ο πατέρας του 21χρονου φίλου του δράστη

Οι δύο μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν στην καταδίωξη άνηκαν στον πατέρα του 21χρονου, που συνόδευε τον 29χρονο.

«Ο δεύτερος από πίσω, που δεν συμμετείχε στον καβγά, είναι ο γιος μου. Είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος, γιατί δε συμμετείχε, δεν είχε καμία σχέση με τον καβγά», είπε ο πατέρας του 21χρονου, μιλώντας στο MEGA.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, τα δύο μηχανάκια με τα οποία έγινε η καταδίωξη του θύματος, ήταν δικά του. Ο ίδιος, ωστόσο, δε γνώριζε πού βρίσκονταν τους τελευταίους μήνες, καθώς τα είχε δώσει, μαζί με ένα αυτοκίνητο, στον γιο του και τον 29χρονο δράστη.

«Ο συγκεκριμένος, ο (…), αυτός που προκάλεσε τον θάνατο του 58χρονου, πήγε μαζί με τον γιο μου και πήρε με τη συγκατάθεσή μου δύο μηχανάκια και ένα αυτοκίνητο, γιατί εγώ χρειάστηκε να λείψω επειγόντως. Από εκεί που τα είχα σταθμευμένα. Τα πήραν με την συγκατάθεσή μου με τα κλειδιά και δε μου τα δίνανε», τόνισε.

