Νέος Κόσμος: Μάρτυρας περιγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό – Η καταδίωξη, το «καρτέρι» και το σπρέι πιπεριού

Περισσότερο φως στην υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 58χρονου οδηγού από έναν 29χρονο αναβάτη μηχανής στον Νέο Κόσμο ρίχνει η κατάθεση μάρτυρα «κλειδί».

Ο μάρτυρας περιέγραψε την αρχή της καταδίωξης, και, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όλα ξεκίνησαν στην οδό Φραντζή.

Εκεί οι δύο άντρες φέρονται να λογομάχησαν στο δρόμο με τον 29χρονο να γρονθοκοπεί τον 58χρονο.

Αν και το περιστατικό φάνηκε να λήγει εκείνη τη στιγμή, το θύμα, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ακολούθησε το δράστη, ο οποίος κατευθύνθηκε με τη μηχανή του, σε ένα γυμναστήριο.

Εκεί τον περίμενε για να του ζητήσει «εξηγήσεις».

Όταν το θύμα είδε τον 29χρονο να ανεβαίνει στη μοτοσικλέτα τον φώναξε από το παράθυρο του λευκού SUV και όταν εκείνος πλησίασε, του έριξε σπρέι πιπεριού.

Στη συνέχεια έφυγε προς τη λεωφόρο Μάχης Αναλάτου με τον 29χρονο να τον ακολουθεί κατά πόδας.

Ο 29χρονος εγκλώβισε τελικά τον 58χρονο στο αδιέξοδο της οδού Σουλιέ όπου τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου.

Ο μάρτυρας, ο οποίος είδε τον καβγά βγαίνοντας από το γυμναστήριο, φαίνεται να κατέθεσε:

«Αυτός έρχεται εδώ γύρω στις 4:15 και λέει σε κάποιον από το γυμναστήριο ότι πριν από μισή ώρα έγινε κάτι κοντά στη Φραντζή με έναν οδηγό αυτοκινήτου.

Κάπου έμπλεξα στο δρόμο, με έκλεισε κάποιος με το μηχανάκι. Του λέω “σιγά θα με σκοτώσεις” και μου απαντά “άντε ρε μ@λ@κ@”.

Αυτός είναι και λίγο οξύθυμος και του έσκασε μια μπουνιά στη μούρη. Ο άλλος του είπε συγγνώμη και αυτός όταν ακούει συγγνώμη ηρεμεί και τον άφησε και έφυγε.

Έρχεται εδώ, κάθισε ένα τέταρτο. Έκανε πλάκα με κάποιους εδώ στο γυμναστήριο, και αφού ηρέμησε, σηκώθηκε να φύγει.

Βγαίνει έξω και ανεβαίνει στο μηχανάκι. Ο άλλος είχε παρκάρει στο δέντρο και περίμενε. Με το που τον βλέπει, ακούγεται ένα σπινιάρισμα και έρχεται με το αμάξι δίπλα του και τον ψεκάζει.

Φορούσε το κράνος, το είχε κατεβασμένο κιόλας και δεν τον πήρε πολύ το σπρέι. Αυτός δεν κατέβηκε από το αμάξι, του είπε “έλα να σου πω κάτι”. Ήρθε κοντά, στο τζάμι, και του έριξε.

Εγώ άκουσα το σπινιάρισμα, κατέβηκα κάτω και του λέω “τι έγινε;”. “Με ψέκασε με σπρέι”, μου λέει και άρχισε να τον κυνηγά με το μηχανάκι”.

