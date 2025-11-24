Μιχάλης Ρακιντζής για εμμονικές θαυμάστριες: «Εξαρτάται και τι δικαιώματα δίνεις» (Video)

Το ζήτημα των εμμονικών θαυμαστριών στον καλλιτεχνικό χώρο σχολίασε ο Μιχάλης Ρακιντζής, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν, πράγματι, περιστατικά, ωστόσο, κατά τη γνώμη του, τέτοια φαινόμενα δεν προκύπτουν ξαφνικά, καθώς «εξαρτάται από το τι δικαιώματα δίνεις».

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο τραγουδιστής επισήμανε ότι ο ίδιος δεν χρειάστηκε να κινηθεί νομικά, ούτε για θέματα εμμονικών συμπεριφορών ούτε για περιπτώσεις όπου συνάδελφοι του παρουσίαζαν τραγούδια του ως δικά τους.

«Νομίζω ότι όλα αυτά υπάρχουν, αλλά εξαρτάται και τι δικαιώματα δίνεις. Δεν γίνεται, νομίζω, κανείς ξαφνικά εμμονικός. Εμμονικός θα γίνει, το βάζω και σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι πραγματικότητα, όταν αποφασίσει ότι του αρέσει η μουσική και τα τραγούδια σου και σε ακολουθεί διαχρονικά. Εννοείται πως εγώ δεν σκέφτηκα να ακολουθήσω τη νομική οδό και εννοείται ότι δεν την έχω ακολουθήσει και για άλλα πράγματα, για τραγούδια που μου παίρνουν και κάνουν τους έξυπνους ότι τα έχουν γράψει εκείνοι. Ούτε γι’ αυτά έχω δώσει σημασία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Γιάννης Πλούταρχος αντιμετώπισε ένα αντίστοιχο περιστατικό, καταθέτοντας, μάλιστα, μήνυση εναντίον εμμονικής θαυμάστριάς του.

