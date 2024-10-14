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Για την πρόσφατη υπόθεση με την εμμονική θαυμάστριά του μίλησε ο Γιάννης Πλούταρχος, ο οποίος κατέθεσε μήνυση εναντίον της.
Ο γνωστός τραγουδιστής ρωτήθηκε για την υπόθεση με την εμμονική θαυμάστριά του, η δίκη της οποίας πήρε αναβολή για τον Απρίλιο του 2025.
«Είμαι καλά. Ποια υπόθεση να με έχει στεναχωρήσει; Δε θα ήθελα να μιλήσω. Έχουν τελειώσει όλα. Πάντα συγχωρώ τους ανθρώπους. Δε θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Όλα είναι καλά. Σας ευχαριστώ», αρκέστηκε να πει στις δηλώσεις του ο Γιάννης Πλούταρχος μη θέλοντας να δώσει περεταίρω έκταση στο θέμα.
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