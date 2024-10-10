Γιάννης Πλούταρχος: Αναβολή για τον Απρίλιο πήρε η δίκη για την stalker (Video)

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Αναβολή για τον Απρίλιο πήρε η δίκη του Γιάννη Πλούταρχου για την παρενόχληση που υπέστη ο τραγουδιστής από stalker.
Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής κινήθηκε νομικά εις βάρος της 47χρονης για διατάραξη οικιακής ειρήνης, stalking και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», η κατηγορούμενη που έχει ζητήσει συγγνώμη από τον τραγουδιστή υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις της ήταν από έρωτα και σε καμιά περίπτωση με σκοπό να προκαλέσει τρόμο ή να ενοχλήσει, τόνισε ότι και η ίδια θα προτιμούσε η υπόθεση αυτή να κλείσει το συντομότερο δυνατό, καθώς είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρα.
«Ήθελα να εκδικαστεί η υπόθεση τώρα για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου. Είναι πολύ ψυχοφθόρα η αναμονή μέχρι την επόμενη δικάσιμο», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Breakfast@Star», στο κατηγορητήριο αναφέρονται συνολικά 8 επισκέψεις έξω από το σπίτι του τραγουδιστή από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 2022.
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