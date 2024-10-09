Γιάννης Πλούταρχος: Σήμερα δικάζεται η stalker του τραγουδιστή – Συγγνώμη ζητά η κατηγορούμενη (Videos)

Σήμερα, Τετάρτη (9/10) εκδικάζεται η υπόθεση του Γιάννη Πλούταρχου ο οποίος κατέθεσε μήνυση ενάντια σε stalker που επί χρόνια παρακολουθούσε τον τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα, η 47χρονη κατηγορείται για παραβίαση οικιακής ειρήνης, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και πρόκληση τρόμου στον 53χρονο καλλιτέχνη μέσω της επίμονης παρακολούθησης. Φέρεται δε, να είχε γίνει «σκιά» του, χειμώνα – καλοκαίρι, χωρίς εκείνος να έχει αντιληφθεί -αρχικά- το παραμικρό.

Όταν η γυναίκα ταυτοποιήθηκε, ο Γιάννης Πλούταρχος κινήθηκε νομικά. Το δικαστήριο αναμένεται να γίνει σήμερα, ωστόσο, ενδέχεται να αναβληθεί. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη επιθυμεί να ζητήσει συγγνώμη για τις πράξεις της.

«Έφτασε η στιγμή που η γυναίκα αυτή θα καθίσει στο εδώλιο να απολογηθεί για τις πράξεις, τις οποίες την κατηγορεί ο κύριος Πλούταρχος. Θα δούμε αν θα γίνει το δικαστήριο. Αναμένουμε όλοι την άφιξη της γυναίκας μετά τις 10.30 το πρωί. Οι πληροφορίες θέλουν τον τραγουδιστή να εκπροσωπηθεί από τον δικηγόρο του. Η κατηγορούμενη θα εμφανιστεί στο δικαστήριο, θέλει και η ίδια να είναι εκεί, θέλει να ζητήσει συγγνώμη για όλα όσα προκάλεσε στον τραγουδιστή και την οικογένεια του. Ωστόσο, επειδή είναι από τις τελευταίες υποθέσεις στο πινάκιο, δεν κινδυνεύει με παραγραφή ως εκ τούτου υπάρχει και το ενδεχόμενο να αναβληθεί» αναφέρθηκε στην εκπομπή «Happy Day».

Συγγνώμη ζητά η κατηγορούμενη

Μιλώντας, μάλιστα, στην εκπομπή η κατηγορούμενη ζήτησε την ειλικρινή συγγνώμη της από τον τραγουδιστή, τονίζοντας ότι δεν ήξερε ότι τον προσέβαλε και ότι ξεπερνούσε τα όρια.

«Θέλω να ζητήσω μια μεγάλη και ειλικρινή συγγνώμη από τον Γιάννη Πλούταρχο και την οικογένειά του. Απλώς παρασύρθηκα, δεν ήθελα να κάνω κάτι κακό, ούτε να ενοχλήσω. Δεν πίστευα ότι κάνω κάτι κακό» ανέφερε αρχικά.

Ερωτηθείσα αν κατάλαβε ότι του προκάλεσε ενόχληση, απάντησε: «Ναι, από τη στιγμή που μου το γνωστοποίησε με κάποιον τρόπο».

Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη κλήθηκε να απαντήσει για τα γράμματα που έστελνε στον τραγουδιστή στα οποία το ερωτικό περιεχόμενο ήταν έντονο και -όπως σημείωσε η ρεπόρτερ- «αγγίζαν τα όρια της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας».

«Ναι, ήταν κάποια πράγματα προσωπικά μέσα, αλλά δεν ήξερα ότι τον θίγανε ή ότι μπορούσαν να τον θίξουν τόσο πολύ. Απλά ήταν κάποια έκφραση δικών μου πραγμάτων, δεν ήξερα ότι μπορεί κάποιος, οποισδήποτε να προσβληθεί από αυτά» απάντησε η 47χρονη.



Απαντώντας στην ερώτηση «τι επεδίωκε» με το να περιμένει έξω από το σπίτι του ερμηνευτή, η κατηγορούμενη είπε: «Τίποτα. Το έκανα σαν βόλτα και μήπως τον συναντήσω, τίποτα περισσότερο. Ήμουν συναισθηματικά λίγο ευάλωτη και βλέποντάς τον πάνω στη σκηνή, με όλα αυτή τη διασημότητα κτλ., με παρέσυρε».

Τέλος, η κατηγορούμενη αποκάλυψε ότι πίστευε αφελώς θα μπορούσε να συνάψει συναισθηματική σύνδεση με τον τραγουδιστή, ενώ σήμερα αυτό που νιώθει είναι να του ζητήσει μια «συγγνώμη για την ταλαιπωρία, την αναστάτωση, την ενόχληση».

Στη δημοσιότητα τα… ραβασάκια που έστελνε η κατηγορούμενη

Ο δημοσιογράφος Στέργιος Σαμαρτζής έφερε στο φως για πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή Buongiorno ένα από τα χειρόγραφα ραβασάκια που λάμβανε ο Γιάννης Πλούταρχος από την εμμονική θαυμάστριά του.

«Γιάννη μου, αγάπη μου, σε αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Σε φιλώ πάρα πάρα πολύ. Είναι ένα πακετάκι έξω από την πόρτα. Πάρ’ το», έγραφε χαρακτηριστικά στο σημείωμα η 47χρονη stalker.

Αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις ο τραγουδιστής

«Γειά σας παιδιά. Όλα καλά. Όλα είναι μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ» ήταν τα λόγια του Γιάννη Πλούταρχου, ο οποίος ερωτηθείς σχετικά, έκανε σαφές ποτι δεν επιθυμεί να δώσει μεγαλύτερη δημοσιότητα στο θέμα.

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