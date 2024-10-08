Την πρώτη του ανάρτηση έκανε ο Γιάννης Πλούταρχος, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε μια 47χρονη «stalker» που τον παρενοχλούσε επί χρόνια.

Η παρενόχληση ήταν σε καθημερινή βάση και διήρκεσε χρόνια, ενώ η γυναίκα του άφηνε και ερωτικά μηνύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής αποφάσισε να καταθέσει μήνυση, επειδή η κατάσταση είχε φτάσει πια στο απροχώρητο.

Λίγες ώρες αφού η είδηση έγινε γνωστή, ο Γιάννης Πλούταρχος έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο που τον δείχνει να ζωγραφίζει στο σπίτι του.

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