Γιάννης Πλούταχος: Έκανε μήνυση σε 47χρονη «stalker» που τον παρενοχλούσε επί χρόνια (Video)

Μήνυση κατά θαυμάστριάς του κατέθεσε ο Γιάννης Πλούταρχος ο οποίος επί χρόνια προσπαθούσε να μάθει την ταυτότητα της γυναίκας που κρυβόταν πίσω από τα μηνύματα και τα ραβασάκια που έβρισκε έξω από το σπίτι του.

Όταν πληροφορήθηκε την ταυτότητα της 47χρονης stalker επέλεξε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε έδωσε δικαίωμα στην εν λόγω γυναίκα, ώστε να τον πλησιάσει με αυτόν τον τρόπο.

Συγκεκριμένα, η 47χρονη κατηγορείται για παραβίαση οικιακής ειρήνης, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και πρόκληση τρόμου στον 53χρονο καλλιτέχνη μέσω της επίμονης παρακολούθησης. Φέρεται δε, να είχε γίνει «σκιά» του, χειμώνα – καλοκαίρι, χωρίς εκείνος να έχει αντιληφθεί -αρχικά- το παραμικρό.

Όταν, ωστόσο, τα μηνύματα άρχισαν να αυξάνονται, η ανησυχία του Γιάννη Πλούταρχου μεγάλωσε.

«Θέλω να κάνουμε έρωτα» του έγραφε σε ένα από τα ραβασάκια, πάνω στο οποίο εντοπίστηκε γενετικό υλικό της και η γυναίκα ταυτοποιήθηκε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», η δικηγόρος της κατηγορούμενης, Πωλίνα Βέλτση, αποδέχτηκε ότι η προσέγγιση της 47χρονης ήταν μονομερής, καθώς δεν σχετιζόταν με οιονδήποτε τρόπο με τον τραγουδιστή, ενώ ισχυρίστηκε ότι η πελάτισσά της το έχει μετανιώσει, επισημαίνοντας πως ό,τι έκανε ήταν «από έρωτα», και ότι «ποτέ δεν είχε σκοπό να βλάψει ή να τρομοκρατήσει τον τραγουδιστή».

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