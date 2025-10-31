MadWalk 2025: Αντίστροφη μέτρηση για το φαντασμαγορικό show μόδας και μουσικής – Special guest ο Γιώργος Μαζωνάκης (Video)

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει, ήδη, ξεκινήσει! Η μοναδική συνύπαρξη μόδας και μουσικής στην Ελλάδα, το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project της χρονιάς επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do και υπόσχεται ένα υπερθέαμα γεμάτο λάμψη, ρυθμό και δημιουργικότητα.

Στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion and music project της χώρας οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγαπημένους super stars σε ένα εντυπωσιακό catwalk δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands.

Το φετινό MadWalk 2025 by Three Cents θα ανοίξει με τον Σάκη Ρουβά, ενώ αμέσως μετά και στη σκηνή θα ανεβούν η Anastasia και ο Antonis Dimitriadis (AD1) για τη συλλογή της About You, η Evangelia για την Pink Woman και η Josephine που θα ενώσει τις δυνάμεις της με τους Vassilis Zoulias και Pericles Kondylatos.

Θα ακολουθήσουν οι Inco που θα δώσουν τον ρυθμό τους για τη Bodytalk, η Lila που θα απογειώσει τη συνεργασία της με την adidas για ακόμη μία χρονιά και ο Lil Koni ο οποίος επιστρέφει στο runway, με σχεδιαστή ή brand που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η Gaia Mercuri θα «περπατήσει» για το αγαπημένο δίδυμο των Deux Hommes, οι Papazo & Akylas θα παρουσιάσουν τη δημιουργική ματιά της Orsalia Parthenis by ΣΚΡΑΤΣ, ενώ η Marina Satti θα λάμψει στο Viva Glam Show by MAC Cosmetics.

Η Tamta θα συμμετέχει με σχεδιαστή που θα τη συνοδεύσει να ανακοινώνεται σύντομα, ο Tso θα συνεργαστεί με το ανερχόμενο brand Greatness Athens, ενώ οι Yucatan μαζί με την Katerine Duska θα απογειώσουν τη συλλογή του Vrettos Vrettakos.

Ο Zaf «θα ντύσει» τη συλλογή του Sotiris Georgiou by Colgate και η Ήβη Αδάμου θα εμφανιστεί για το 5226 by Celia Kritharioti. Η Τάνια Μπρεάζου, από την άλλη, θα ενώσει τις δυνάμεις της με τον Dimitri Petrou για τα Three Cents, ο Θοδωρής Φέρρης θα απογειώσει το catwalk για την Celia Kritharioti, ενώ η Ελένη Φουρέιρα θα επιστρέψει φέτος με τον Markello Polydorou.

Ανάμεσα στις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, η συνεργασία των Yama & Billie Kark με τον Apostolo Mitropoulo για τη ΔΕΗ η οποία συμμετέχει και φέτος ως Μεγάλος Υποστηρικτής της διοργάνωσης.

Special Guest τoυ fashion & music project είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, για το MadWalk of Fame, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά φέτος στο MadWalk 2025 by Three Cents. Μια νέα τιμητική βράβευση που έρχεται «να φωτίσει» τους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ελληνική μόδα, αυτούς που δεν έγιναν εξώφυλλα, αλλά έκαναν μόδα το κάθε εξώφυλλο!

Πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame θα είναι η Calliope, η φωτογράφος που με το βλέμμα, την αισθητική και την αφοσίωσή της αποτύπωσε την ελληνική μόδα, όχι απλώς ως εικόνα αλλά ως πολιτισμικό φαινόμενο!

Παράλληλα, το MadWalk 2025 by Three Cents ενώνει φέτος τις δυνάμεις του με την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, στηρίζοντας την αποστολή της με το μήνυμα: «Βάζουμε τη ζωή ψηλά». Μια συνεργασία που φέρνει τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή.

Το MadWalk 2025 by Three Cents υπόσχεται για ακόμη μια φορά μια βραδιά γεμάτη μουσική, μόδα και πάθος για δημιουργία που αναμένεται να μείνει αξέχαστη. Και φέτος, το θεαματικό fashion & music project της χώρας θα ενώσει κορυφαία ταλέντα και brands, σε ένα show που θα καθηλώσει το κοινό, αναδεικνύοντας τη μαγεία της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο www.mad.gr.

Διαβάστε επίσης:

Τζέσι Άιζενμπεργκ: «Θα δωρίσω το νεφρό μου σε έναν άγνωστο» (Video)

Τομ Κρουζ: Αυτός είναι ο λόγος που η Άνα ντε Άρμας έδωσε τέλος στη σχέση τους

Σε δημοπρασία έργα τέχνης, βραβεία και προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν (video)