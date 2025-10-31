Τζέσι Άιζενμπεργκ: «Θα δωρίσω το νεφρό μου σε έναν άγνωστο» (Video)

Την απόφασή του να δωρίσει το ένα του νεφρό σε έναν άγνωστο γνωστοποίησε ο Τζέσι Άιζενμπεργκ ο οποίος καλεσμένος στην εκπομπή «Today» εξήγησε ότι μέσω της αιμοδοσίας ανακάλυψε την αγάπη του για τη δωρεά και τη συνεισφορά.

«Έχω τόσο πολύ αίμα μέσα μου που νιώθω ότι πρέπει να το δώσω. Μου αρέσει πραγματικά να το κάνω και δεν ξέρω το γιατί. Πρόκειται να δωρίσω το νεφρό μου σε έξι εβδομάδες. Το εννοώ» είπε ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός από τις ταινίες «Now You See Me».

«Αυτό είναι απίστευτο» του απάντησε ο παρουσιαστής Κρεγκ Μέλβιν, με τον Τζέσι Άιζενμπεργκ να εξηγεί: «Έχω κολλήσει με την αιμοδοσία. Την αγαπώ».

Ο Μέλβιν σχολίασε ότι η απόφασή του αποτελεί «ένα μεγάλο άλμα» μετά την αιμοδοσία, με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα κάνω μια αλτρουιστική δωρεά στα μέσα Δεκεμβρίου».

Σύμφωνα με το «Weill Cornell Medicine» η δωρεά οργάνων αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο δωρίζει ένα όργανο σε έναν άγνωστο, με τον λήπτη να επιλέγεται βάσει ιατρικής συμβατότητας.

«Είναι μια απόφαση που δεν ενέχει ρίσκο και είναι τόσο απαραίτητη. Πιστεύω πως ο κόσμος θα καταλάβει ότι είναι κάτι αυτονόητο, αρκεί να έχεις τον χρόνο και τη διάθεση να το κάνεις» δήλωσε ο Άιζενμπεργκ.

Όπως αναφέρει η Mayo Clinic, οι περισσότεροι δότες μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες μέσα σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά τη δωρεά, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 5.000 δωρεές νεφρών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

