search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 10:58
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 10:26

Τζέσι Άιζενμπεργκ: «Θα δωρίσω το νεφρό μου σε έναν άγνωστο» (Video)

31.10.2025 10:26
jesse-eisenberg-new

Την απόφασή του να δωρίσει το ένα του νεφρό σε έναν άγνωστο γνωστοποίησε ο Τζέσι Άιζενμπεργκ ο οποίος καλεσμένος στην εκπομπή «Today» εξήγησε ότι μέσω της αιμοδοσίας ανακάλυψε την αγάπη του για τη δωρεά και τη συνεισφορά.

«Έχω τόσο πολύ αίμα μέσα μου που νιώθω ότι πρέπει να το δώσω. Μου αρέσει πραγματικά να το κάνω και δεν ξέρω το γιατί. Πρόκειται να δωρίσω το νεφρό μου σε έξι εβδομάδες. Το εννοώ» είπε ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός από τις ταινίες «Now You See Me».

«Αυτό είναι απίστευτο» του απάντησε ο παρουσιαστής Κρεγκ Μέλβιν, με τον Τζέσι Άιζενμπεργκ να εξηγεί: «Έχω κολλήσει με την αιμοδοσία. Την αγαπώ».

Ο Μέλβιν σχολίασε ότι η απόφασή του αποτελεί «ένα μεγάλο άλμα» μετά την αιμοδοσία, με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα κάνω μια αλτρουιστική δωρεά στα μέσα Δεκεμβρίου».

Σύμφωνα με το «Weill Cornell Medicine» η δωρεά οργάνων αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο δωρίζει ένα όργανο σε έναν άγνωστο, με τον λήπτη να επιλέγεται βάσει ιατρικής συμβατότητας.

«Είναι μια απόφαση που δεν ενέχει ρίσκο και είναι τόσο απαραίτητη. Πιστεύω πως ο κόσμος θα καταλάβει ότι είναι κάτι αυτονόητο, αρκεί να έχεις τον χρόνο και τη διάθεση να το κάνεις» δήλωσε ο Άιζενμπεργκ.

Όπως αναφέρει η Mayo Clinic, οι περισσότεροι δότες μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες μέσα σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά τη δωρεά, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 5.000 δωρεές νεφρών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε επίσης:

Τομ Κρουζ: Αυτός είναι ο λόγος που η Άνα ντε Άρμας έδωσε τέλος στη σχέση τους

Σε δημοπρασία έργα τέχνης, βραβεία και προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν (video)

Η NASA «αδειάζει» την Κίμ Καρντάσιαν για τις θεωρίες συνωμοσίας – «Ναι, έχουμε πάει στο φεγγάρι έξι φορές»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hoknei-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το πιο εμβληματικό διπλό πορτρέτο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ πωλείται σε δημοπρασία

image-191-800×449-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

elta_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Οργή και «γαλάζιων» βουλευτών για τη συρρίκνωση της εταιρείας και το «λουκέτο» σε 200 υποκαταστήματα

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για απάτες – Τα προσχήματα, τα θύματα και η λεία

andrew-karolos
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Πρίγκιπας Άντριου έγινε… «κοινός θνητός» – Τα σκάνδαλα, οι καταχρήσεις, ο Έπσταϊν και η «τιμωρία» από τον Κάρολο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 10:57
hoknei-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το πιο εμβληματικό διπλό πορτρέτο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ πωλείται σε δημοπρασία

image-191-800×449-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

elta_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Οργή και «γαλάζιων» βουλευτών για τη συρρίκνωση της εταιρείας και το «λουκέτο» σε 200 υποκαταστήματα

1 / 3