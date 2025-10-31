search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025 09:37

Η NASA «αδειάζει» την Κίμ Καρντάσιαν για τις θεωρίες συνωμοσίας – «Ναι, έχουμε πάει στο φεγγάρι έξι φορές»

31.10.2025 09:37
kim-kardashian-new

Τις… θλιβερές συνέπειες της διασημότητας, όταν αυτή συνδυάζεται με την άγνοια και την υιοθέτηση θεωριών συνωμοσίας βίωσε η NASA, η οποία αναγκάστηκε να απαντήσει στη Κιμ Καρντάσιαν, η οποία υποστήριξε ότι η προσελήνωση του 1969 δεν συνέβη ποτέ και ότι μάλιστα έχει και… αποδείξεις!

Η αντίδραση της NASA σε αυτή τη θεωρία συνωμοσίας ήταν άμεση, με τον αναπληρωτή διευθυντή της Σον Ντάφι να απαντά δημοσίως, κάνοντας tag την Καρντάσιαν σε ανάρτηση στο X, λίγες ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου.

«Ναι, έχουμε πάει στο φεγγάρι στο παρελθόν… 6 φορές! Και ακόμα καλύτερα: η NASA Artemis επιστρέφει υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ (Donald Trump). Κερδίσαμε την τελευταία διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτή» έγραψε χαρακτηριστικά ο Σον Ντάφι συνοδεύοντας την ανάρτησή του με έναν διαστημικό πύραυλο και μια αμερικανική σημαία.

Επιμένοντας, πάντως, σε συνωμοσιολογικό κλίμα, η Κιμ Καρντάσιαν απάντησε στον Ντάφι, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαστημικό κομήτη με την ονομασία 3I/ATLAS. «Περιμένετε… τι είναι το 3I Atlas;!?!?!?!?!» έγραψε.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της NASA τής εξήγησε ότι οι τρέχουσες «παρατηρήσεις της NASA δείχνουν ότι αυτός είναι ο τρίτος διαστημικός κομήτης που περνάει από το ηλιακό μας σύστημα. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν υπάρχει απειλή για τη ζωή εδώ στη Γη. 3 = ο τρίτος I = διαστημικός, που σημαίνει από πέρα από το ηλιακό μας σύστημα ATLAS = ανακαλύφθηκε από την ομάδα μας Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS)».

Στην ίδια απάντηση ο Ντάφι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον «ενθουσιασμό» της τηλεπερσόνας την οποία προσκάλεσε επίσημα στην επικείμενη εκτόξευση του Artemis από το το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι

