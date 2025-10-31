Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

Τα γενέθλιά τους έχουν οι δίδυμοι γιοι του Χρήστου Φερεντίνου και ο παρουσιαστής φρόντισε να τους ευχηθεί και διαδικτυακά.

Αποτυπώνοντας μια σπάνια οικογενειακή στιγμή, ο Χρήστος Φερεντίνος δημοσίευσε την φωτογραφία των δύο παιδιών του (Δημήτρη και Κωνσταντίνου), συνοδεύοντάς την με ένα τρυφερό μήνυμα:

«Σαν χθες πριν από κάποια χρόνια έσκασαν μύτη αυτοί οι δυο τύποι και ήταν ό,τι ωραιότερο, ό,τι πιο υπέροχο».

Μάλιστα, όπως είχει αναφέρει ο παρουσιαστής σε παλαιότερη συνέντευξή του, με τον έναν από τους γιους του συγκατοικεί, ενώ ο άλλος ζει εκτός Αθηνών λόγω σπουδών.

Ο Χρήστος Φερεντίνος απέκτησε με την ηθοποιό Σοφία Παυλίδου τους δίδυμους γιους του, ωστόσο το 2016 το ζευγάρι αποφάσισε να χαράξει διαφορετικούς δρόμους και ανακοίνωσε το χωρισμό του.

