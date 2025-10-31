search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 01:50
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 00:06

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

31.10.2025 00:06
ferentinos-new

Τα γενέθλιά τους έχουν οι δίδυμοι γιοι του Χρήστου Φερεντίνου και ο παρουσιαστής φρόντισε να τους ευχηθεί και διαδικτυακά.

Αποτυπώνοντας μια σπάνια οικογενειακή στιγμή, ο Χρήστος Φερεντίνος δημοσίευσε την φωτογραφία των δύο παιδιών του (Δημήτρη και Κωνσταντίνου), συνοδεύοντάς την με ένα τρυφερό μήνυμα:

«Σαν χθες πριν από κάποια χρόνια έσκασαν μύτη αυτοί οι δυο τύποι και ήταν ό,τι ωραιότερο, ό,τι πιο υπέροχο».

Μάλιστα, όπως είχει αναφέρει ο παρουσιαστής σε παλαιότερη συνέντευξή του, με τον έναν από τους γιους του συγκατοικεί, ενώ ο άλλος ζει εκτός Αθηνών λόγω σπουδών.

Ο Χρήστος Φερεντίνος απέκτησε με την ηθοποιό Σοφία Παυλίδου τους δίδυμους γιους του, ωστόσο το 2016 το ζευγάρι αποφάσισε να χαράξει διαφορετικούς δρόμους και ανακοίνωσε το χωρισμό του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karaiviki ploio narkotika- new
Χωρίς κατηγορία

Δομινικανή Δημοκρατία: Εντοπίστηκε σκάφος που μετέφερε 650 δέματα με κοκαΐνη

daniel radcleffe 99- new
ΘΕΑΤΡΟ

Ντάνιελ Ράντκλιφ: Επιστροφή στο Μπρόντγουεϊ με το… one man show έργο «Every Brilliant Thing»

xalkida astynomiki dieftinsi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Χωρίς δίπλωμα ο 30χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και εγκατέλειψε 6χρονο κοριτσάκι

jetblue anagkastiki prosgeiosi – new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος που έχασε απότομα ύψος – Τραυματίστηκαν επιβάτες

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

