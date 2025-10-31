Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα γενέθλιά τους έχουν οι δίδυμοι γιοι του Χρήστου Φερεντίνου και ο παρουσιαστής φρόντισε να τους ευχηθεί και διαδικτυακά.
Αποτυπώνοντας μια σπάνια οικογενειακή στιγμή, ο Χρήστος Φερεντίνος δημοσίευσε την φωτογραφία των δύο παιδιών του (Δημήτρη και Κωνσταντίνου), συνοδεύοντάς την με ένα τρυφερό μήνυμα:
«Σαν χθες πριν από κάποια χρόνια έσκασαν μύτη αυτοί οι δυο τύποι και ήταν ό,τι ωραιότερο, ό,τι πιο υπέροχο».
Μάλιστα, όπως είχει αναφέρει ο παρουσιαστής σε παλαιότερη συνέντευξή του, με τον έναν από τους γιους του συγκατοικεί, ενώ ο άλλος ζει εκτός Αθηνών λόγω σπουδών.
Ο Χρήστος Φερεντίνος απέκτησε με την ηθοποιό Σοφία Παυλίδου τους δίδυμους γιους του, ωστόσο το 2016 το ζευγάρι αποφάσισε να χαράξει διαφορετικούς δρόμους και ανακοίνωσε το χωρισμό του.
