Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας κερδίζουν την αγωγή κατά του Paris Match για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας κέρδισαν μια υπόθεση παραβίασης της ιδιωτικής ζωής εναντίον ενός γαλλικού περιοδικού, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες των ίδιων και των παιδιών τους σε ιδιωτικές οικογενειακές διακοπές για σκι, ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Ο Ουίλιαμ και η Κάθριν κίνησαν νομικές ενέργειες μετά την δημοσίευση φωτογραφιών από τις διακοπές τους στο περιοδικό Paris Match τον Απρίλιο, με μια σειρά από στιγμιότυπα σε δραστηριότητές τους με τα παιδιά τους σε ένα γαλλικό θέρετρο στις Άλπεις.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στις πίστες του σκι με τον 12χρονο Πρίγκιπα Τζόρτζ, την 10χρονη Πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον επτάχρονο Πρίγκιπα Λούις, να χαλαρώνουν στο μπαλκόνι του σαλέ τους.

Είναι η δεύτερη φορά που το βασιλικό ζευγάρι κινείται με επιτυχία νομικά εναντίον ενός γαλλικού περιοδικού, αφού ένα άλλο, το Closer, δημοσίευσε φωτογραφίες της Κάθριν ενώ ήταν τόπλες το 2012.

Τον Απρίλιο, λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση, ξεκίνησαν διαδικασίες κατά του Paris Match – που ανήκει στον γαλλικό όμιλο πολυτελών ειδών LVMH.

Prince William & Kate successfully sued Paris Match over their ski trip photos https://t.co/G3Cgv5a7Xc pic.twitter.com/xDHuLujIKl October 30, 2025

Το περιοδικό δημοσίευσε την δικαστική ανακοίνωση την Πέμπτη, η οποία ανέφερε ότι «παραβίαζε τον σεβασμό που οφείλεται στην ιδιωτική τους ζωή και τα δικαιώματα που έχουν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας και τα παιδιά τους στην εικόνα τους».

Οι δικηγόροι του Ουίλιαμ και της Κέιτ δήλωσαν στο γαλλικό δικαστήριο ότι το ζευγάρι προτιμούσε τη δημοσίευση της ανακοίνωσης παρά οποιαδήποτε αποζημίωση.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε: «Οι Αυτού Βασιλικές Υψηλότητες, ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, πέτυχαν σε νομικές διαδικασίες που κινήθηκαν στη Γαλλία κατά του ιδιοκτήτη του Paris Match, ο οποίος δημοσίευσε ένα εξαιρετικά ενοχλητικό άρθρο και φωτογραφίες παπαράτσι από τις ιδιωτικές οικογενειακές τους διακοπές στις Άλπεις τον Απρίλιο.

Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι, παρά τα δημόσια καθήκοντά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας, οι Αυτού Βασιλικές Υψηλότητες και τα παιδιά τους δικαιούνται σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή και τον οικογενειακό τους χρόνο, χωρίς παράνομες παρεμβάσεις και εισβολές.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν δεσμευτεί να προστατεύουν τον ιδιωτικό τους οικογενειακό χρόνο και να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά τους μπορούν να μεγαλώσουν χωρίς αδικαιολόγητο έλεγχο και παρεμβάσεις. Δεν θα διστάσουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή αυτών των ορίων».

Το ζευγάρι φέρεται να έχει κινήσει διαδικασίες με συνοπτικές διαδικασίες ως ταχύτερη εναλλακτική λύση στις διαδικασίες ουσιαστικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν ένα έως δύο χρόνια. Η εντολή δίνει επίσης εντολή στο Paris Match να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του ζευγαριού.

Ο Ουίλιαμ θεωρεί την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του ύψιστης σημασίας και έχει προσπαθήσει να προστατεύσει τη σύζυγό του και τα παιδιά του από την παρέμβαση των μέσων ενημέρωσης.

Το ζευγάρι έλαβε αποζημίωση 100.000 ευρώ το 2017, αφού ένα γαλλικό περιοδικό δημοσίευσε φωτογραφίες της Κέιτ να κάνει τόπλες ηλιοθεραπεία σε ιδιωτική βεράντα. Ένα γαλλικό δικαστήριο έκρινε ότι οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν από το Closer – που τραβήχτηκαν καθώς το ζευγάρι έκανε διακοπές στην Προβηγκία το 2012 – αποτελούσαν παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής. Η βασιλική οικογένεια φέρεται να δώρισε τα χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο δικαστής επέβαλε επίσης πρόστιμο στον αρχισυντάκτη και τον ιδιοκτήτη του Closer 45.000 ευρώ στον καθένα – το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό.

