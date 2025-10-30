search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:12
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 11:04

Κατερίνα Λέχου: «Το να προσέχεις την εμφάνισή σου είναι πολιτισμός, δεν είναι κοκεταρία» (Video)

30.10.2025 11:04
katerina-lechou-new

Για τη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο μίλησε η Κατερίνα Λέχου, επισημαίνοντας ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να προσέχει κάποιος την εμφάνισή του, κάτι που -όπως τονίζει- είναι πολιτισμός και όχι «κοκεταρία».

Ερωτηθείσα αν αναπολεί στιγμές του παρελθόντος, η ηθοποιός υπογράμμισε ότι ποτέ δεν το κάνει αυτό, καθώς της αρέσει να ζει το τώρα και να περιμένει αυτά που θα ‘ρθουν.

«Δεν αναπολώ τίποτα από το παρελθόν. Μ’ αρέσει να ζω το τώρα και να περιμένω το καινούργιο. Φυσικά και μπορεί να είμαι με μια φόρμα, αλλά θεωρώ ότι το να προσέχεις την εμφάνιση σου είναι πολιτισμός. Δεν είναι κοκεταρία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

Ελένη Μενεγάκη: Η ανάρτηση του γιου της για τα γενέθλιά της και η «απόδραση» της παρουσιάστριας στα Τζουμέρκα (Photos)

Λαζόπουλος κατά Λιάγκα: «Κινείσαι μεταξύ πονηριάς, κουτοπονηριάς και κακίας» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MARINAKIS_BRIEFING_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μαρινάκη για την σύγκρουση Μπακογιάννη – Κικίλια: Δεν υπάρχει ζήτημα αλαζονείας, αλλά ούτε και τιμωρητική διάθεση

eot_kos
TRAVEL

Η Κως φιλοξένησε το γερμανικό τουριστικό FVW TravelTalk Workshop

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία των νέων ΤΕΠ στο Αττικό Νοσοκομείο

tragoudistes-texnitis-noimosinis.
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι «τραγουδιστές» που έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη – Μπαίνουν στα charts του Billboard και… υπογράφουν συμβόλαια με δισκογραφικές

adv-new
ADVERTORIAL

Η βραβευμένη παράσταση ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου επιστρέφει για 15 τελευταίες παραστάσεις Θέατρο ΡΟΕΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:11
MARINAKIS_BRIEFING_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μαρινάκη για την σύγκρουση Μπακογιάννη – Κικίλια: Δεν υπάρχει ζήτημα αλαζονείας, αλλά ούτε και τιμωρητική διάθεση

eot_kos
TRAVEL

Η Κως φιλοξένησε το γερμανικό τουριστικό FVW TravelTalk Workshop

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία των νέων ΤΕΠ στο Αττικό Νοσοκομείο

1 / 3