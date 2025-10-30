Κατερίνα Λέχου: «Το να προσέχεις την εμφάνισή σου είναι πολιτισμός, δεν είναι κοκεταρία» (Video)

Για τη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο μίλησε η Κατερίνα Λέχου, επισημαίνοντας ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να προσέχει κάποιος την εμφάνισή του, κάτι που -όπως τονίζει- είναι πολιτισμός και όχι «κοκεταρία».

Ερωτηθείσα αν αναπολεί στιγμές του παρελθόντος, η ηθοποιός υπογράμμισε ότι ποτέ δεν το κάνει αυτό, καθώς της αρέσει να ζει το τώρα και να περιμένει αυτά που θα ‘ρθουν.

«Δεν αναπολώ τίποτα από το παρελθόν. Μ’ αρέσει να ζω το τώρα και να περιμένω το καινούργιο. Φυσικά και μπορεί να είμαι με μια φόρμα, αλλά θεωρώ ότι το να προσέχεις την εμφάνιση σου είναι πολιτισμός. Δεν είναι κοκεταρία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

