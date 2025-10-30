search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:28
30.10.2025 10:26

Ελένη Μενεγάκη: Η ανάρτηση του γιου της για τα γενέθλιά της και η «απόδραση» της παρουσιάστριας στα Τζουμέρκα (Photos)

30.10.2025 10:26
menegaki-gios-new

Τα 56 της χρόνια έκλεισε χθες (29/10) η Ελένη Μενεγάκη με τον γιο της να εύχεται δημοσίως στη μητέρα του με μια ανάρτησή του στο Instagram.

«Χρόνια πολλά» έγραψε ο Άγγελος Λάτσιος, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία όπου οι δυο τους απεικονίζοντας αγκαλιά.

Η «ωραία Ελένη» γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο στα Τζουμέρκα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε, μάλιστα, στο Instagram αρκετά στιγμιότυπα από την «απόδρασή» τους στην Ήπειρο.

«Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται. ΥΓ Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα», έγραψε στη λεζάντα.

