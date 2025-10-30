Χάρι – Μέγκαν: Αποδοκιμάστηκαν σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες – Οργισμένοι οι φίλαθλοι για τη «βασιλική μεταχείρισή» τους (Video)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ με αφορμή την εμφάνισή τους σε αγώνα των LA Dodgers με τους Toronto Blue Jays.

Το γεγονός ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ κάθισαν στην πρώτη σειρά στον αγώνα και μπροστά από αρκετούς θρύλους του αθλητισμού, εξόργισε τους φιλάθλους, με το ζευγάρι να γίνεται στόχος αποδοκιμασιών.

Όταν οι δυο τους εμφανίστηκαν στην τεράστια οθόνη του γηπέδου, φαινόταν ότι η εξέδρα ξέσπασε σε αποδοκιμασίες, με το ζευγάρι να αγνοεί επιδεικτικά τον θόρυβο, χαμογελώντας αμήχανα και κοιτάζοντας μπροστά.

«Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μόλις εμφανίστηκαν στην τεράστια οθόνη και η εξέδρα τους αποδοκίμασε! Νομίζω ότι θα έκλαιγα αν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο» έγραψε ένας στα social media που παρακολούθησε τον αγώνα.

Άλλο βίντεο δείχνει το ζευγάρι να συνομιλεί με τον αστέρα του μπάσκετ και συνιδιοκτήτη των Dodgers, Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος καθόταν στη δεύτερη σειρά.

Τα εισιτήρια για τον αγώνα είναι εξαιρετικά περιζήτητα και μπορούν να αλλάξουν χέρια για δεκάδες χιλιάδες δολάρια, σημειώνει η Daily Mail.

Η Μέγκαν καθόταν δεξιά του Χάρι στην πρώτη σειρά, σε ένα εξαιρετικά περιζήτητο σημείο ακριβώς πίσω από το ρολόι του γηπέδου. Δεν είναι σαφές αν ο Χάρι και η Μέγκαν πλήρωσαν για τα εισιτήρια ή αν προσκλήθηκαν ως VIP από την ομάδα. Ωστόσο, η επιλογή να καθίσουν στην πρώτη σειρά στάθηκε η αιτία για έντονη δυσαρέσκεια από την πλευρά των φιλάθλων με πολλούς να σχολιάζουν ότι το ζευγάρι απολάμβανε «βασιλική μεταχείριση».

«Ο Μάτζικ Τζόνσον είναι βασιλιάς» σχολίασε κάποιος άλλος.

VIDEO PROOF that Harry and Meghan were BOOED! pic.twitter.com/XXxVymmgbu — The Royal Rogue (@the_royal_rogue) October 29, 2025

Πολλοί αναρωτήθηκαν, μάλιστα, γιατί η Μέγκαν δεν υποστήριζε τους Toronto Blue Jays, δεδομένου ότι είχε ζήσει στην καναδική πόλη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Suits». Άλλωστε, η Μέγκαν είχε εμφανιστεί ουκ ολίγες φορές με τα χρώματα των Blue Jays, με φωτογραφία της να φοράει καπέλο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

«Είναι σαν το σπίτι μου» είχε δηλώσει η ίδια, το 2015, στο περιοδικό Best Health, μιλώντας για το Τορόντο.

Ο πρίγκιπας Χάρι, από την πλευρά του, έχει επίσης στενή σχέση με τον Καναδά, καθώς εκπαιδεύτηκε με τις δυνάμεις της χώρας κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας.

This is a heck of a photo from last night.



Prince Harry and Meghan Markle in the front row.



Second row, to their right, Sandy Koufax; to their left, Magic Johnson. #WorldSeries pic.twitter.com/bscSyOGrbt — Dan Marrazza (@DanMarrazza) October 29, 2025

Ένας από τους θρύλους του αθλητισμού που καθόταν πίσω από το ζευγάρι ήταν ο τέσσερις φορές νικητής του World Series και Hall of Fame pitcher, Σάντι Κούφαξ, κάτι που επίσης δεν έμεινε ασχολίαστο.

«Ο πρίγκιπας Χάρι και η γυναίκα του κάθονται μπροστά από τον Σάντι Κούφαξ; Απίστευτο» έγραψε ένας χρήστης το «Χ».

«Γιατί διάολο είναι μπροστά από τον Σάντι;» έγραψε ένας άλλος.

«Πρέπει να φύγουν» σημείωσε ένας τρίτος.

Πριν τον αγώνα, η MLB δημοσίευσε ένα κλιπ με τον Χάρι και τη Μέγκαν να χαιρετούν χαμογελαστοί τους φιλάθλους καθώς κατευθύνονταν προς τα καθίσματά τους, συνοδευόμενοι από την ασφάλεια. Όπως πολλοί επισήμαναν στο «Χ», ωστόσο, οι άνθρωποι στο γήπεδο «έδειχναν παντελώς αδιάφοροι» για την παρουσία του ζεύγους στον αγώνα.

