Διαψεύδει ο Χουάν Κάρλος τη φημολογούμενη σχέση του με τη Νταϊάνα: Ήταν ψυχρή και απόμακρη – Δεν είχαμε ποτέ ερωτική σχέση

Στην πριγκίπισσα Νταϊάνα αναφέρεται στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Reconciliation» που κυκλοφορεί το επόμενο διάστημα, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, διαψεύδοντας ότι υπήρξε ποτέ ερωτική σχέση μεταξύ τους.

Σε συνέντευξή του στο Le Figaro Magazine, ο δημοσιογράφος Σαρλ Ζαϊγκ αποκάλυψε ότι επισκέφθηκε τον πρώην μονάρχη στην κατοικία του στο Άμπου Ντάμπι.

Εκεί συζήτησαν για τα απομνημονεύματά του, τα οποία συνέγραψε σε συνεργασία με τη Γαλλίδα συγγραφέα Λοράνς Ντεμπρέ.

Da infância em Portugal e transição de regime à "fria" Diana e ao "erro" com Corinna: as memórias do "chefe" Juan Carlos https://t.co/0sA1WuXkqK — Observador (@observadorpt) October 30, 2025

Ο Χουάν Κάρλος διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τη Νταϊάνα, την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών που εκείνη περνούσε στο παλάτι Μαριβέντ στη Μαγιόρκα, μαζί με τον τότε σύζυγό της, βασιλιά Κάρολο Γ΄, και τους δύο γιους τους, Ουίλιαμ και Χάρι.

Ο Χουάν Κάρλος περιέγραψε την πριγκίπισσα Νταϊάνα «ψυχρή, λιγομίλητη και απόμακρη, εκτός από όταν βρισκόταν μπροστά στους παπαράτσι».

La princesse Diana « était froide et distante, sauf devant les paparazzis » : le roi Juan Carlos parle pour la première fois de la rumeur de leur liaison https://t.co/JZ2G2BwJBv — VANITY FAIR FRANCE (@VanityFairFR) October 30, 2025

Ο γάμος της Νταϊάνα με τον Κάρολο είχε ήδη αρχίσει να κλονίζεται όταν επισκέφθηκαν για πρώτη φορά τη Μαγιόρκα, και εκεί φέρεται να ένιωσε οικειότητα με τον Ισπανό βασιλιά.

Αυτό ενδεχομένως να εξηγεί γιατί παρέμεινε στο Μαριβέντ όταν ο Κάρολος επέστρεψε στην Αγγλία, επαναλαμβάνοντας τις επισκέψεις της για τρία ακόμη καλοκαίρια, αναφέρει το Vanity Fair.

«Ο βασιλιάς της έδειχνε μεγάλη προσοχή, ίσως υπερβολική» είχε πει παλαιότερα ο στενός φίλος και σύμβουλος της Νταϊάνα, Ρομπέρτο Ντεβόρικ, στο Vanity Fair Espana.

«Ένα καλοκαίρι της είπε ότι του θύμιζε τη Βρετανίδα δημοσιογράφο Σελίνα Σκοτ. Μετά από εκείνες τις διακοπές, η Νταϊάνα μού εκμυστηρεύτηκε ότι η βασίλισσα Σοφία δεν την είχε συμπαθήσει ιδιαίτερα», πρόσθεσε, εξηγώντας πως «η Νταϊάνα φλέρταρε με τον Χουάν Κάρλος, αλλά αθώα, όπως κάθε γυναίκα».

Πότε κυκλοφόρησαν οι φήμες για σχέση με τον Ισπανό μονάρχη

Πάντως, οι ψίθυροι περί σχέσης τους φούντωσαν το 1992, μετά την έκδοση του βιβλίου της Λαίδης Κόλιν Κάμπελ Diana in Private: The Princess Nobody Knows, που υποστήριζε ότι η Νταϊάνα και ο Χουάν Κάρλος είχαν δεσμό εκείνα τα καλοκαίρια στη Μαγιόρκα.

Disgraced King Juan Carlos I denies affair with ‘cold’ Princess Dianahttps://t.co/JD32XX0ltc — GB News (@GBNEWS) October 30, 2025

Ο Χουάν Κάρλος αρνείται, για πρώτη φορά δημοσίως, αυτές τις φήμες, δηλώνοντας ότι ουδέποτε υπήρξε κάτι περισσότερο από φιλική γνωριμία.

Ο Χουάν Κάρλος διατηρούσε πάντως τις καλύτερες σχέσεις με τη μακρινή του ξαδέρφη, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄. Στη συνέντευξή του αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει τη συμβουλή της σχετικά με την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τον θρόνο υπέρ του γιου του, βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄.

Όπως αναφέρει στα απομνημονεύματά του, η Ελισάβετ διαφώνησε με την απόφασή του, λέγοντάς του: «Αυτό δεν γίνεται! Ένας βασιλιάς πεθαίνει με τις μπότες του».

Διαβάστε επίσης:

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας κερδίζουν την αγωγή κατά του Paris Match για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους

Χάρι – Μέγκαν: Αποδοκιμάστηκαν σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες – Οργισμένοι οι φίλαθλοι για τη «βασιλική μεταχείρισή» τους (Video)

Κατερίνα Λέχου: «Το να προσέχεις την εμφάνισή σου είναι πολιτισμός, δεν είναι κοκεταρία» (Video)