Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Πέντε άτομα συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για την προμήθεια των χαπιών με φαιντανύλη που οδήγησαν στη θανατηφόρα υπερβολική δόση του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο το 2023.

Ο Λεάντρο ήταν 19 ετών όταν πέθανε τον Ιούλιο του 2023. Ο θάνατός του προκλήθηκε από τις «τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης, της βρωμαζεπάμης, της αλπραζολάμης, της 7-αμινο κλοναζεπάμης, της κεταμίνης και της κοκαΐνης», σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

Τώρα, χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό του, οι αρχές φέρονται να συνέλαβαν πέντε άτομα, σύμφωνα με το CBS News. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ναρκωτικά.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι πέντε συλληφθέντες άνδρες χρησιμοποίησαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες εφαρμογές κρυπτογραφημένων μηνυμάτων για να πουλήσουν χιλιάδες πλαστά χάπια σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες σε όλη τη Νέα Υόρκη.

Μετά τον τραγικό θάνατο του Λεάντρο, ο 82χρονος Ντε Νίρο εξέδωσε δήλωση, λέγοντας ότι ήταν «βαθιά συντετριμμένος» από τον θάνατο του εγγονού του.

«Είμαι βαθιά συντετριμμένος από τον θάνατο του αγαπημένου μου εγγονού Λίο», είχε δηλώσει τότε. «Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα συλλυπητήρια όλων. Παρακαλούμε να μας δοθεί ιδιωτικότητα για να θρηνήσουμε την απώλειά του Λίο».

Διαβάστε επίσης:

Διαψεύδει ο Χουάν Κάρλος τη φημολογούμενη σχέση του με τη Νταϊάνα: Ήταν ψυχρή και απόμακρη – Δεν είχαμε ποτέ ερωτική σχέση

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας κερδίζουν την αγωγή κατά του Paris Match για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους

Χάρι – Μέγκαν: Αποδοκιμάστηκαν σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες – Οργισμένοι οι φίλαθλοι για τη «βασιλική μεταχείρισή» τους (Video)