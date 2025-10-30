search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 20:57
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 20:24

Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

30.10.2025 20:24
leandro de niro

Πέντε άτομα συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για την προμήθεια των χαπιών με φαιντανύλη που οδήγησαν στη θανατηφόρα υπερβολική δόση του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο το 2023.

Ο Λεάντρο ήταν 19 ετών όταν πέθανε τον Ιούλιο του 2023. Ο θάνατός του προκλήθηκε από τις «τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης, της βρωμαζεπάμης, της αλπραζολάμης, της 7-αμινο κλοναζεπάμης, της κεταμίνης και της κοκαΐνης», σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

Τώρα, χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό του, οι αρχές φέρονται να συνέλαβαν πέντε άτομα, σύμφωνα με το CBS News. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ναρκωτικά.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι πέντε συλληφθέντες άνδρες χρησιμοποίησαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες εφαρμογές κρυπτογραφημένων μηνυμάτων για να πουλήσουν χιλιάδες πλαστά χάπια σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες σε όλη τη Νέα Υόρκη.

Μετά τον τραγικό θάνατο του Λεάντρο, ο 82χρονος Ντε Νίρο εξέδωσε δήλωση, λέγοντας ότι ήταν «βαθιά συντετριμμένος» από τον θάνατο του εγγονού του.

«Είμαι βαθιά συντετριμμένος από τον θάνατο του αγαπημένου μου εγγονού Λίο», είχε δηλώσει τότε. «Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα συλλυπητήρια όλων. Παρακαλούμε να μας δοθεί ιδιωτικότητα για να θρηνήσουμε την απώλειά του Λίο».

Διαβάστε επίσης:

Διαψεύδει ο Χουάν Κάρλος τη φημολογούμενη σχέση του με τη Νταϊάνα: Ήταν ψυχρή και απόμακρη – Δεν είχαμε ποτέ ερωτική σχέση

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας κερδίζουν την αγωγή κατά του Paris Match για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους

Χάρι – Μέγκαν: Αποδοκιμάστηκαν σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες – Οργισμένοι οι φίλαθλοι για τη «βασιλική μεταχείρισή» τους (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το πραγματικό τεστ αξιοπιστίας θα είναι οι πράξεις, όχι τα σχέδια

argolida-troxaio-nea-kios
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Κίο Αργολίδας: «Το είπα από την πρώτη μέρα στα παιδιά μας, πήγαμε σε ψυχολόγο», λέει ο σύζυγος της 39χρονης που σκοτώθηκε 

louvro astynomia 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Άφαντοι οι θησαυροί της «κλοπής του αιώνα» παρά τις συλλήψεις – Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους – Το προφίλ των υπόπτων

Sagrada Familia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης είναι πλέον η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο

instituto-tsipra
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο ξεκίνημα με… Μαραντζίδη, Μουμουλίδη και Λάλη;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 20:56
pierrakakis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το πραγματικό τεστ αξιοπιστίας θα είναι οι πράξεις, όχι τα σχέδια

argolida-troxaio-nea-kios
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Κίο Αργολίδας: «Το είπα από την πρώτη μέρα στα παιδιά μας, πήγαμε σε ψυχολόγο», λέει ο σύζυγος της 39χρονης που σκοτώθηκε 

louvro astynomia 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Άφαντοι οι θησαυροί της «κλοπής του αιώνα» παρά τις συλλήψεις – Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους – Το προφίλ των υπόπτων

1 / 3