search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 10:40
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 08:49

Σπύρος Μπιμπίλας: «Ο κύριος Λιάγκας ας προσέχει τι λέει – Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη» (Video)

31.10.2025 08:49
bibilas-liagkas-new

Την απάντησή του στον Γιώργο Λιάγκα έδωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του παρουσιαστή κατά τις οποίες -μεταξύ άλλων- τον αποκάλεσε «κολαούζο της Ζωής Κωνσταντοπούλου».

«Υπάρχουν παρουσιαστές που κατηγορούν κάποιον χωρίς να υπάρχει λόγος. Πρόσφατα μου μεταφέρθηκε ότι ο κύριος Λιάγκας με είπε “κολαούζο” της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τι προσβολή είναι αυτή; Είμαι βουλευτής ενός κόμματος και πολλές φορές λέω “μπράβο” στην κυρία Κωνσταντοπούλου για αυτά που κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κολαούζος. Ο κύριος Λιάγκας ας προσέχει τι λέει. Εγώ στην εκπομπή του πήγα άπειρες φορές. Με προσέβαλε με το να μην είμαι στην πρώτη εκπομπή, όπως με είχαν κλείσει επί 2μιση μήνες. Και τώρα ακούω ότι είμαι και κολαούζος! Ξέρετε ότι είναι βρισιά;» είπε, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι μπορεί να συγχωρεί τέτοιες καταστάσεις αν η απέναντι πλευρά του ζητήσει συγγνώμη.

«Εγώ του στέλνω αγάπη αλλά πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Εγώ συγχωρώ όταν ζητήσουν κάποιοι άνθρωποι ειλικρινή συγγνώμη. Αν είναι τούβλα απελέκητα, τι να πω εγώ;» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Καστάνη: «Έχω χάσει 18 κιλά τον τελευταίο χρόνο για λόγους υγείας» (Videos)

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για απάτες – Τα προσχήματα, τα θύματα και η λεία

andrew-karolos
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Πρίγκιπας Άντριου έγινε… «κοινός θνητός» – Τα σκάνδαλα, οι καταχρήσεις, ο Έπσταϊν και η «τιμωρία» από τον Κάρολο

eimi-paskal-new
ΣΙΝΕΜΑ

Η Έιμι Πασκάλ γίνεται η πρώτη γυναίκα παραγωγός που τιμάται με το Βραβείο Επιτεύγματος στον Κινηματογράφο

car_accident_shutterstock
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο 25% των θανάτων από τροχαία στην ΕΕ σχετίζεται με το αλκοόλ

jesse-eisenberg-new
LIFESTYLE

Τζέσι Άιζενμπεργκ: «Θα δωρίσω το νεφρό μου σε έναν άγνωστο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 10:38
sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για απάτες – Τα προσχήματα, τα θύματα και η λεία

andrew-karolos
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Πρίγκιπας Άντριου έγινε… «κοινός θνητός» – Τα σκάνδαλα, οι καταχρήσεις, ο Έπσταϊν και η «τιμωρία» από τον Κάρολο

eimi-paskal-new
ΣΙΝΕΜΑ

Η Έιμι Πασκάλ γίνεται η πρώτη γυναίκα παραγωγός που τιμάται με το Βραβείο Επιτεύγματος στον Κινηματογράφο

1 / 3