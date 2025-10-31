Σπύρος Μπιμπίλας: «Ο κύριος Λιάγκας ας προσέχει τι λέει – Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη» (Video)

Την απάντησή του στον Γιώργο Λιάγκα έδωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του παρουσιαστή κατά τις οποίες -μεταξύ άλλων- τον αποκάλεσε «κολαούζο της Ζωής Κωνσταντοπούλου».

«Υπάρχουν παρουσιαστές που κατηγορούν κάποιον χωρίς να υπάρχει λόγος. Πρόσφατα μου μεταφέρθηκε ότι ο κύριος Λιάγκας με είπε “κολαούζο” της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τι προσβολή είναι αυτή; Είμαι βουλευτής ενός κόμματος και πολλές φορές λέω “μπράβο” στην κυρία Κωνσταντοπούλου για αυτά που κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κολαούζος. Ο κύριος Λιάγκας ας προσέχει τι λέει. Εγώ στην εκπομπή του πήγα άπειρες φορές. Με προσέβαλε με το να μην είμαι στην πρώτη εκπομπή, όπως με είχαν κλείσει επί 2μιση μήνες. Και τώρα ακούω ότι είμαι και κολαούζος! Ξέρετε ότι είναι βρισιά;» είπε, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι μπορεί να συγχωρεί τέτοιες καταστάσεις αν η απέναντι πλευρά του ζητήσει συγγνώμη.

«Εγώ του στέλνω αγάπη αλλά πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Εγώ συγχωρώ όταν ζητήσουν κάποιοι άνθρωποι ειλικρινή συγγνώμη. Αν είναι τούβλα απελέκητα, τι να πω εγώ;» είπε χαρακτηριστικά.

