Ελένη Καστάνη: «Έχω χάσει 18 κιλά τον τελευταίο χρόνο για λόγους υγείας» (Videos)

Στην απόφαση να χάσει κάποια κιλά λόγω κάποιων προβλημάτων που αντιμετώπιζε με την υγεία της αναφέρθηκε η Ελένη Καστάνη, επισημαίνοντας ότι ήταν κάτι που θα έπρεπε να είχε κάνει νωρίτερα καθώς οι εξετάσεις της ήταν πάντα επιβαρυμένες.

«Συνολικά έχω χάσει 18 κιλά. Δεν το συνειδητοποιώ. Το έκανα για λόγους υγείας λόγω της ηλικίας έπρεπε να χάσω κάποια κιλά. Περπατούσα και κολυμπούσα στην Κρήτη που ήμουν για δύο μήνες. Τώρα μου έμεινε το περπάτημα στο Πεδίον του Άρεως. Ακολουθώ τη διατροφή του γιατρού. Μου τα έλεγε χρόνια, αλλά εγώ δεν τα άκουγα. Χτύπησε καμπανάκι. Οι εξετάσεις μου δεν ήταν ποτέ καλές. Πάντα ήταν πολύ επιβαρυμένες. Ήμουν στα 92 κιλά, έπεσα κάτω από τα 80. Οι εξετάσεις μου πλέον είναι καλύτερες, έκοψα τα μισά χάπια» ανέφερε.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» η ηθοποιός αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στους άνδρες της ζωής της, επισημαίνοντας ότι πάντα ήξερε τι αναζητά από μια σχέση χωρίς να διστάζει να φύγει όταν ένιωθε ότι δεν την καλύπτει πια.

Σε αυτή τη φάση της ζωής της, πάντως, ο έρωτας δεν την αφορά -τονίζει- υπογραμμίζοντας ότι όχι μόνο δεν φοβάται τη μοναξιά, αλλά την αγαπά κιόλας.

«Δεν θυμάμαι να με χώρισε και κανείς. Νομίζω σε όλη μου τη ζωή μάλλον εγώ τους χώριζα. Και επίσης όταν χώριζα δεν ήμουν η γυναίκα που θα έχει τον αντικαταστάτη έτοιμο. Όταν μου τελείωνε κάτι μου τελείωνε. Δεν είχε να κάνει επειδή προέκυψε κάποιος άλλος δηλαδή. Δεν τη φοβόμουν και δεν τη φοβάμαι τη μοναξιά, την αγαπώ κιόλας. Είμαι και Κριός στο ζώδιο, είμαστε λίγο μοναχικοί από τι λένε» είπε και πρόσθεσε:

«Εμείς πρέπει να θέλουμε να ερωτευτούμε και τότε θα βρούμε την άκρη. Προς το παρόν δεν με ενδιαφέρει ο έρωτας. Με ανησυχεί πραγματικά, αλλά έχω συναντήσει και άλλους στη ζωή οι οποίοι είναι στην ίδια συνομοταξία. Εγώ χορταίνω και από την οικογένεια και από τη δουλειά. Μου γεμίζουν κομμάτια ώστε να μην ψάχνομαι σε αυτό το σημείο. Και τον έρωτα είναι ζητούμενο το να είσαι χορτάτος. Εγώ μπορώ να καταλάβω από τη στάση του σώματος ενός ανθρώπου μιας ηλικίας αν έχει χορτάσει τον έρωτα, αν έχει περάσει καλά στον έρωτα ή όχι. Σε έναν άντρα παρατηρώ το στιλ που στέκεται, τα πόδια του. Καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι ενδιαφέρον ερωτικά. Αν πατάει καλά στα πόδια του μάλλον θα πατάει και αλλού καλά».

