The truth is out there: Το Πεντάγωνο έδωσε στο φως 162 απόρρητα έγγραφα για τα UFO – Από τις αποστολές Apollo στη Σελήνη μέχρι το… Αιγαίο

Το Πεντάγωνο δημοσίευσε την Παρασκευή «αρχεία που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ το φως της δημοσιότητας» για τα UFO, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στην υπηρεσία να το πράξει νωρίτερα φέτος. Αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα περιλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία για τα UFO.

«Ο αμερικανικός λαός μπορεί πλέον να έχει άμεση πρόσβαση στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία UAP της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», έγραψε το υπουργείο Πολέμου στο X, αναφερόμενο σε «Unidentified Anomalous Phenomena» (UAP), τον σύγχρονο όρο για τα UFO. «Τα τελευταία βίντεο, φωτογραφίες και πρωτότυπα έγγραφα UAP από ολόκληρη την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται όλα σε ένα μέρος – δεν απαιτείται άδεια».

Εκτός από το Πεντάγωνο, η προσπάθεια περιλαμβάνει τον Λευκό Οίκο, τον διευθυντή των εθνικών πληροφοριών, το Υπουργείο Ενέργειας, τη NASA και το FBI.

Το Υπουργείο Πολέμου δήλωσε ότι θα «δημοσιεύει νέο υλικό σε συνεχή βάση καθώς αυτό ανακαλύπτεται και αποχαρακτηρίζεται, με δόσεις να δημοσιεύονται κάθε λίγες εβδομάδες».

Το ενδιαφέρον και οι εικασίες για τους εξωγήινους αναζωπυρώθηκαν τον Φεβρουάριο, αφού ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε σε ένα podcast ότι οι εξωγήινοι είναι «πραγματικοί, αλλά δεν τους έχω δει». Αργότερα διευκρίνισε, λέγοντας: «Δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας».

Λίγο αργότερα, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες εντολή να «ξεκινήσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα (UAP) και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO)».

Την Παρασκευή, ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Ισαάκμαν, επαίνεσε τον Τραμπ για την «προσπάθεια να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στον αμερικανικό λαό σχετικά με τα άγνωστα φαινόμενα».

«Θα παραμείνουμε ειλικρινείς σχετικά με αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι αλήθεια, αυτό που δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει και όλα όσα μένουν να ανακαλυφθούν», δήλωσε ο Ισαάκμαν σε μια ανάρτηση στο X. «Η εξερεύνηση και η αναζήτηση της γνώσης είναι βασικές για την αποστολή της NASA καθώς προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του σύμπαντος».

Η συλλογή των εγγράφων φιλοξενείται στη διεύθυνση WAR.GOV/UFO κι έχει μια έντονα ρετρό αισθητική, με ασπρόμαυρες στρατιωτικές εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων να εμφανίζονται στη σελίδα και δηλώσεις με γραμματοσειρά… γραφομηχανής. Η πρώτη δημοσίευση περιλαμβάνει 162 αρχεία, όπως παλιά τηλεγραφήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, έγγραφα του FBI και αντίγραφα από τη NASA επανδρωμένων πτήσεων στο διάστημα. Πρόκειται για 120 αρχεία PDF, 28 βίντεο και 14 εικόνες

Ένα έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς μια συνέντευξη του FBI με κάποιον που αναγνωρίστηκε ως πιλότος drone, ο οποίος, τον Σεπτέμβριο του 2023, ανέφερε ότι είδε ένα «γραμμικό αντικείμενο» με φως αρκετά φωτεινό για να «δει ζώνες μέσα στο φως» στον ουρανό.

«Το αντικείμενο ήταν ορατό για πέντε έως δέκα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το φως έσβησε και το αντικείμενο εξαφανίστηκε», σύμφωνα με τη συνέντευξη του FBI.

Ένα άλλο αρχείο είναι μια φωτογραφία της NASA από την αποστολή Apollo 17 το 1972, που δείχνει τρεις κουκκίδες σε τριγωνικό σχηματισμό.

NASA-UAP-VM6, Απόλλων 17, 1972 – Από την αποστολή Apollo 17 στη Σελήνη. Στο κίτρινο πλαίσιο περιέχει μια μεγεθυμένη περιοχή της αρχικής φωτογραφίας στην οποία τρία φώτα είναι ορατά πάνω από το σεληνιακό έδαφος.

Ο Τραμπ έχει προαναγγείλει την ανακοίνωση από τον Φεβρουάριο. Έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν αρχεία σχετικά με τις δολοφονίες του Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του Γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Το Πεντάγωνο εργάζεται για την αποχαρακτηρισμό εγγράφων που σχετίζονται με UFO εδώ και χρόνια και το Κογκρέσο εγκαινίασε ένα γραφείο το 2022 για την αποχαρακτηρισμό υλικού. Η πρώτη του έκθεση του 2024 αποκάλυψε εκατοντάδες νέα περιστατικά UAP, αλλά δεν βρήκε κανένα στοιχείο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε επιβεβαιώσει ποτέ την παρατήρηση εξωγήινης τεχνολογίας.

Το Κογκρέσο διέταξε το Πεντάγωνο να αρχίσει να δημοσιεύει αρχεία δεκαετιών σχετικά με θεάσεις UFO το 2022, καθώς ορισμένα μέλη του στρατού μοιράστηκαν συναντήσεις με ανεξήγητα αεροσκάφη.

Μια μικρή ομάδα Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο άσκησε πιέσεις για περαιτέρω διαφάνεια, κατηγορώντας το Πεντάγωνο ότι αποκρύπτει έγγραφα. Μια επιστολή τον Μάρτιο από τη βουλευτή Άννα Παουλίνα Λούνα απαιτούσε 46 βίντεο με θεάσεις UAP που εντοπίστηκαν από πληροφοριοδότες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, ο Λούνα ανέφερε ότι αυτά τα βίντεο αναμένεται να δημοσιευτούν σε ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Ο βουλευτής Τιμ Μπέρτσετ ευχαρίστησε τον Τραμπ που «τήρησε τον λόγο του».

«Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ανθρώπους ότι η διαφάνεια δεν θα συμβεί μονομιάς, θα χρειαστεί λίγος χρόνος», δήλωσε ο Μπέρτσετ σε δήλωσή του.

Ωστόσο, οι ειδικοί έχουν προτρέψει για προσοχή σχετικά με την δημοσιοποίηση των νέων αρχείων, προειδοποιώντας ότι τα βίντεο με θεάσεις UAP συχνά παρερμηνεύονται και χαρακτηρίζονται λανθασμένα από όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία. Η έκθεση του Πενταγώνου του 2024 αντέκρουσε τους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ανακτήσει εξωγήινη τεχνολογία ή έχει επιβεβαιώσει στοιχεία εξωγήινης ζωής.

Από βίντεο που τραβήχτηκε κοντά στα ΗΑΕ με αναφερόμενα UAPDOW-UAP-PR26, Unresolved UAP Report, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Οκτώβριος 2023

Από βίντεο που ένας στρατιωτικός χειριστής των ΗΠΑ ανέφερε ότι έδειχνε άγνωστο αντικείμενο να πετάει μπροστά στην οθόνη του DOW-UAP-PR19, Ανεπίλυτη έκθεση UAP, Μέση Ανατολή, Μάιος 2022

Η Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ υπέβαλε έκθεση για ένα άγνωστο φαινόμενο που αποτελούνταν από βίντεο διάρκειας ενός λεπτού και 39 δευτερολέπτων από έναν αισθητήρα υπέρυθρων σε μια στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ το 2024.

Η Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ υπέβαλε έκθεση για ένα άγνωστο ανώμαλο φαινόμενο που αποτελούνταν από εννέα δευτερόλεπτα βίντεο από έναν αισθητήρα υπερύθρων σε μια στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ το 2024.

Η Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ υπέβαλε μια αναφορά για ένα άγνωστο φαινόμενο που αποτελούνταν από 21 δευτερόλεπτα βίντεο από έναν αισθητήρα υπερύθρων σε μια στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ το 2024.

Φωτογραφία πραγματικού χώρου με γραφική επικάλυψη που δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο του FBI, η οποία απεικονίζει τις μαρτυρίες μαρτύρων από τον Σεπτέμβριο του 2023 σχετικά με ένα φαινομενικά ελλειψοειδές αντικείμενο από μεταλλικό χάλκινο υλικό που εμφανίστηκε από ένα έντονο φως στον ουρανό, μήκους 130-195 ποδιών, και εξαφανίστηκε.

UFO και στην Ελλάδα;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ανάμεσα στα αρχεία περιλαμβάνεται και υλικό από την Ελλάδα.

Εξετάζονται 2 βίντεο από τον Οκτώβριο του 2023 από το Αιγαίο, ενώ υπάρχει και νεότερο από τον Ιανουάριο του 2024.

Αναφορά για θέαση αντικειμένου από τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο

Επιπλέον σε αρχείο PDF περιλαμβάνεται μια Έκθεση Αποστολής (MISREP), του αμερικανικού στρατού για την καταγραφή των περιστάσεων που περιβάλλουν τις επιχειρήσεις του από την Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2024.

Χειριστής τους αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι παρατήρησε ένα UAP, εκτιμώντας την ταχύτητά του σε «περίπου 434 κόμβους (800 χιλιόμετρα/ώρα)».

Το άγνωστο αντικείμενο περιγράφηκε ως διαμαντοειδές, με έναν ανιχνευτή που δεν πραγματοποιούσε ελιγμούς στο κάτω μέρος. Ο παρατηρητής σημείωσε ότι το UAP ήταν ορατό μόνο όταν παρατηρούνταν μέσω ενός ενσωματωμένου αισθητήρα βραχέων κυμάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας (SWIR). Το περιστατικό φέρεται να διήρκεσε περίπου δύο λεπτά.

