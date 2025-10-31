Τομ Κρουζ: Αυτός είναι ο λόγος που η Άνα ντε Άρμας έδωσε τέλος στη σχέση τους

Τέλος στη σχέση τους μετά από εννέα μήνες έδωσαν ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας, όπως έγινε γνωστό λίγες μέρες πριν, με νέες πληροφορίες από το περιβάλλον τους να αναφέρουν ότι η απόφαση ήταν της ηθοποιού.

Σύμφωνα με το περιοδικό «Us Weekly», οι γρήγοροι ρυθμοί που εξελισσόταν ο δεσμός τους είχαν προβληματίσει την Άνα ντε Άρμας.

«Τα πράγματα προχωρούσαν πολύ γρήγορα και η Άνα άρχισε να νιώθει κάπως άβολα με τον ρυθμό που εξελισσόταν η σχέση» ανέφερε πρόσωπο κοντά στο ζευγάρι.

Όπως αποκάλυψε, η ηθοποιός ζήτησε να χωρίσουν, ωστόσο, εξακολουθεί να «εκτιμά και να συμπαθεί πολύ τον Τομ», με τον οποίο υπάρχει «αναντίρρητη χημεία». «Θέλουν να παραμείνουν φίλοι, αλλά εκείνη είχε ανάγκη να κάνει ένα βήμα πίσω», πρόσθεσε.

Ana de Armas, 37, was 'uncomfortable' with fast-paced Tom Cruise, 63, romance before their split https://t.co/SH665Zmw0k — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 31, 2025

Η σχέση τους ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν περνούσαν σχεδόν κάθε μέρα μαζί για να προετοιμαστούν για τις απαιτητικές υποβρύχιες σκηνές της κοινής τους ταινίας «Deeper», η οποία έχει προσωρινά «παγώσει».

«Η σχέση τους ξεκίνησε στα γυρίσματα της ταινίας «Deeper», η οποία έχει προσωρινά «παγώσει». Αρχικά, υπήρχε αμοιβαίος επαγγελματικός σεβασμός και στη συνέχεια άναψε η φλόγα. Ο Τομ είχε μαγευτεί πλήρως από την Άνα», ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, συμπληρώνοντας πως εκείνη «απολάμβανε τη συντροφιά του» και τον έβρισκε «ευχάριστο και διασκεδαστικό».

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Daily Mail», η ηθοποιός βρίσκεται «σε κακή ψυχολογική κατάσταση» μετά τον χωρισμό και την αναβολή της ταινίας. «Η Άνα πίστευε ότι η φετινή χρονιά θα ήταν πολύ διαφορετική, οπότε είναι απογοητευμένη. Ξέρει όμως ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και προχωράει. Παραμένει φίλη με τον Τομ και δεν κάθεται σπίτι να κλαίει» αναφέρει πηγή στην εφημερίδα.

«Ο Τομ και η Άνα πέρασαν καλά μαζί, αλλά η σχέση τους έφτασε στο τέλος της. Θα παραμείνουν καλοί φίλοι, απλώς συνειδητοποίησαν ότι δεν θα μπορούσαν να πάνε πιο μακριά. Η σπίθα είχε σβήσει, όμως εξακολουθούν να εκτιμούν πολύ ο ένας τη συντροφιά του άλλου και φέρθηκαν ώριμα. Η Άνα έχει ήδη επιλεγεί να παίξει στην επόμενη ταινία του Τομ, οπότε θα συνεχίσουν να συνεργάζονται» είπε πρόσωπο από το περιβάλλον τους που μίλησε στη «Sun».

Οι δύο ηθοποιοί είχαν απαθανατιστεί τελευταία φορά δημόσια τον Ιούλιο, όταν επισημοποίησαν τη σχέση τους με μια ρομαντική απόδραση στο Γούντστοκ του Βερμόντ. Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Λονδίνο.

Τους επόμενους μήνες απαθανατίστηκαν ξανά σε εστιατόριο της βρετανικής πρωτεύουσας, ενώ τον Μάιο παρευρέθηκαν στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Νότινγκ Χιλ, απ’ όπου έφυγαν μαζί.

