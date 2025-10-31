Σε δημοπρασία έργα τέχνης, βραβεία και προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν (video)

Μια συλλογή αντικειμένων του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζιν Χάκμαν (Gene Hackman) πρόκειται να βγει σε δημοπρασία στο τέλος Νοεμβρίου, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στην ιδιωτική ζωή και το πάθος του θρύλου του Χόλιγουντ για την τέχνη.

Ο οίκος Bonhams ανακοίνωσε τη διεξαγωγή μιας τριπλής δημοπρασίας με τίτλο «The Gene Hackman Collection: A Life in Art» όπου θα διατεθούν περίπου 400 αντικείμενα.

Η συλλογή περιλαμβάνει γλυπτά του Auguste Rodin, έργα τέχνης των Wassily Kandinsky και Henri Matisse, καθώς και τρία αγάλματα Χρυσής Σφαίρας τα οποία κέρδισε ο Χάκμαν κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του.

Επίσης θα διατεθούν προς πώληση αναμνηστικά ταινιών, σενάρια με προσωπικές σημειώσεις του ηθοποιού, αφίσες καθώς και ένα καβαλέτο από το προσωπικό του στούντιο.

Οι εκτιμήσεις των τιμών παραμένουν σχετικά χαμηλές, με τις Χρυσές Σφαίρες να υπολογίζονται μεταξύ 3.000 και 5.000 δολάρια, ενώ το ρολόι Seiko για δύτες του ηθοποιού στα 600 δολάρια, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο Χάκμαν αποσύρθηκε από την υποκριτική πριν από περίπου 20 χρόνια και αφιέρωσε τον χρόνο του στη ζωγραφική και τη συγγραφή μυθιστορημάτων. Πολλά από τα έργα τέχνης του είναι επίσης διαθέσιμα προς πώληση, ανάμεσά τους νεκρές φύσεις, πορτρέτα και ένα μπρούτζινο γλυπτό με τη μορφή της συζύγου του, Μπέτσι Αρακάουα (Betsy Arakawa).

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στις 26 Φεβρουαρίου. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο 95χρονος Χάκμαν είχε πεθάνει περίπου μία εβδομάδα μετά τη σύζυγό του, λόγω καρδιοπάθειας και επιπλοκών από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

