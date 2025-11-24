Η Εύα Λονγκόρια αποκαλύπτει γιατί περίμενε μέχρι τα 43 της για να γίνει μητέρα

Η Εύα Λονγκόρια μίλησε ειλικρινά για το πώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 43 της.

Μιλώντας στους Times σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, η 50χρονη ηθοποιός μίλησε για τη σοφία και την εμπειρία που συνοδεύει το να είσαι μητέρα στα σαράντα σου.

«Έχεις πολύ περισσότερη σοφία και υπομονή όταν γίνεσαι μητέρα στα σαράντα σου», είπε. «Όλα είχαν να κάνουν με εμένα για τόσο πολύ καιρό. Σαράντα χρόνια ήταν αρκετά, οπότε ήμουν πραγματικά ευλογημένη που απέκτησα το παιδί μου αργότερα στη ζωή μου, επειδή είχα ταξιδέψει, είχα κάνει ό,τι χρειαζόταν για την καριέρα μου».

«Τώρα ό,τι κάνω είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα και μπορώ να το κάνω αυτό με τον γιο μου», είπε η Λονγκόρια.

Η ηθοποιός καλωσόρισε τον γιο της, Santiago Enrique Bastón, 7 ετών, με τον σύζυγό της, José Antonio “Pepe” Bastón , στις 19 Ιουνίου 2018.

Ενώ η Λονγκόρια αστειεύτηκε ότι ίσως είναι προτιμότερο να «έχω το 20χρονο σώμα μου με το 50χρονο μυαλό μου», μοιράστηκε επίσης ότι ελπίζει ότι μπορεί να «γεράσει καλά».

«Όλοι γερνάμε», είπε. «Συμβαίνει, οπότε δεν έχεις άλλη επιλογή από το να το αποδεχτείς. Θέλω απλώς να γερνάω σωστά. Θέλω να μπορώ να κινούμαι, να κάνω πεζοπορία, να ανεβοκατεβαίνω σκάλες. Κουβαλάω ακόμα τον γιο μου, ο οποίος είναι 7 ετών».

Η πρωταγωνίστρια του Only Murders in the Building μίλησε επίσης για το πώς η μητρότητα τη βοήθησε να γίνει πιο διακριτική όσον αφορά τους ρόλους της υποκριτικής.

«Η οικογένειά μου είναι η προτεραιότητά μου», είπε η Λονγκόρια. «Οπότε, αν λέω ναι σε κάτι και αυτό τους αφαιρεί χρόνο, πρέπει να είναι κάτι που πραγματικά θα απολαύσω και άτομα με τα οποία πραγματικά θέλω να συνεργαστώ».

«Είμαι απασχολημένη και η καριέρα μου είναι πολύ σημαντική για μένα, αλλά είμαι πραγματικά τυχερή που βρήκα το ταίρι μου σε αυτό», είπε για τον Μπαστόν, τον σύζυγό της εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. «Με στηρίζει απόλυτα στα όνειρά μου, στους στόχους μου και σε ό,τι θέλω να πετύχω».

