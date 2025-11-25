Μουτίδου: «Όταν το είπα εγώ έγινε θέμα, τώρα κανείς δεν είπε γιατί η Κωνσταντοπούλου είπε ψεύτη τον Ουγγαρέζο» (Video)

Στο έντονο επεισόδιο που είχε με τον Απόστολο Γκλέτσο αναφέρθηκε για ακόμα φορά η Σοφία Μουτίδου μέσα από την εκπομπή «Real View», επισημαίνοντας ότι πολλοί την κατηγορούν έκτοτε, για το γεγονός ότι αποκάλεσε «ψεύτη» τον ηθοποιό.

Θέλησε δε, να συγκρίνει το επεισόδιο αυτό με τον καβγά που είχε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι δεν δόθηκε η ίδια έκταση όταν ακούστηκε στον τηλεοπτικό αέρα ο ίδιος χαρακτηρισμός.

«Έχω αφήσει κι ένα κίνημα που τον λέει “Λες ψέματα”. Όταν το ’πα εγώ έγινε θέμα. Τώρα κανείς δεν είπε γιατί είπε “ψεύτη” τον Δημήτρη Ουγγαρέζο» είπε, με την Ελίνα Παπίλα να υπενθυμίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε προτιμήσει να αποχωρήσει στον αέρα από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, αλλά όχι από το Buongiorno.

«Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκέψου ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφυγε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στο λεπτό πάνω επειδή τη ρώτησε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα» τόνισε.

«Ξέρεις γιατί; Γιατί μας αντιγράφουνε αγάπη μου. Θεότρελη. Βλέπει παντού συνωμοσίες. Όλα γίνονται γι’ αυτό. Φεύγουν οι πολιτικοί, φωνάζουν ψέματα ο ένας τον άλλον, αν δεν είναι μόδα αυτό τί είναι;» είπε, χαριτολογώντας, η Σοφία Μουτίδου.

