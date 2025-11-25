search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 11:41
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 08:41

Μουτίδου: «Όταν το είπα εγώ έγινε θέμα, τώρα κανείς δεν είπε γιατί η Κωνσταντοπούλου είπε ψεύτη τον Ουγγαρέζο» (Video)

25.11.2025 08:41
moutidou-new

Στο έντονο επεισόδιο που είχε με τον Απόστολο Γκλέτσο αναφέρθηκε για ακόμα φορά η Σοφία Μουτίδου μέσα από την εκπομπή «Real View», επισημαίνοντας ότι πολλοί την κατηγορούν έκτοτε, για το γεγονός ότι αποκάλεσε «ψεύτη» τον ηθοποιό.

Θέλησε δε, να συγκρίνει το επεισόδιο αυτό με τον καβγά που είχε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι δεν δόθηκε η ίδια έκταση όταν ακούστηκε στον τηλεοπτικό αέρα ο ίδιος χαρακτηρισμός.

«Έχω αφήσει κι ένα κίνημα που τον λέει “Λες ψέματα”. Όταν το ’πα εγώ έγινε θέμα. Τώρα κανείς δεν είπε γιατί είπε “ψεύτη” τον Δημήτρη Ουγγαρέζο» είπε, με την Ελίνα Παπίλα να υπενθυμίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε προτιμήσει να αποχωρήσει στον αέρα από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, αλλά όχι από το Buongiorno.

«Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκέψου ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφυγε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στο λεπτό πάνω επειδή τη ρώτησε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα» τόνισε.

«Ξέρεις γιατί; Γιατί μας αντιγράφουνε αγάπη μου. Θεότρελη. Βλέπει παντού συνωμοσίες. Όλα γίνονται γι’ αυτό. Φεύγουν οι πολιτικοί, φωνάζουν ψέματα ο ένας τον άλλον, αν δεν είναι μόδα αυτό τί είναι;» είπε, χαριτολογώντας, η Σοφία Μουτίδου.

Διαβάστε επίσης:

Η Εύα Λονγκόρια αποκαλύπτει γιατί περίμενε μέχρι τα 43 της για να γίνει μητέρα

Στη Βραζιλία η Ντούα Λίπα – Οι καυτές φωτογραφίες στην παραλία, οι βόλτες με τζετ σκι και οι… cariocas

Κλέλια Ανδριολάτου: «Γιατί θέλετε να δείτε τη σχέση μου;»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
salamina_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο η νύφη του θύματος, την σκότωσε για τα λεφτά – Η σχέση της με την ακροδεξιά

kainourgiou-ekplixi-new
MEDIA

Κατερίνα Καινούργιου: Ξέσπασε σε κλάματα με την έκπληξη για τη γιορτή της (Video)

axiomatikos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Νεκρός 47χρονος αντισυνταγματάρχης – Κατέρρευσε ξαφνικά στη Λέσχη Αξιωματικών

FLAAK FOTO (1)
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη επιτυχημένη επέμβαση αλλαγής χρώματος οφθαλμών με τη μέθοδο FLAAK στην Ελλάδα

italia_nekrimitera
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Mεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της – Κρατούσε το πτώμα της στο σπίτι για 3 χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 11:40
salamina_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο η νύφη του θύματος, την σκότωσε για τα λεφτά – Η σχέση της με την ακροδεξιά

kainourgiou-ekplixi-new
MEDIA

Κατερίνα Καινούργιου: Ξέσπασε σε κλάματα με την έκπληξη για τη γιορτή της (Video)

axiomatikos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Νεκρός 47χρονος αντισυνταγματάρχης – Κατέρρευσε ξαφνικά στη Λέσχη Αξιωματικών

1 / 3