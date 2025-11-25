search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 11:47
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

25.11.2025 09:41

Μιχάλης Ιατρόπουλος: «Σε ευχαριστώ που υπάρχεις» – Η τρυφερή ανάρτηση για τη σύντροφό του (Photo)

25.11.2025 09:41
iatropoulos-new

Δημοσίως θέλησε να ευχηθεί ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στην «εκλεκτή» της καρδιάς του, Κατερίνα Καλκανά για την ονομαστική της εορτή.

Μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram, ο ηθοποιός μοιράστηκε ένα όμορφο στιγμιότυπο με τη σύντροφό του το οποίο συνόδευσε με λόγια ιδιαίτερα τρυφερά.

«Όμορφη και ανεπανάληπτη γυναίκα μου να είσαι πάντα καλά, όμορφη και να δίνεις στη ζωή μου νόημα, μπέσα και ομορφιά. Σε αγαπώ αστέρι της καρδιάς μου. Σε ευχαριστώ πού υπάρχεις».

«Χρόνια πολλά Κατερινάρα μου» καταλήγει ο Μιχάλης Ιατρόπουλος σ’ αυτή τη νέα του ανάρτηση.

