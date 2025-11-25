Μιχάλης Ιατρόπουλος: «Σε ευχαριστώ που υπάρχεις» – Η τρυφερή ανάρτηση για τη σύντροφό του (Photo)

Δημοσίως θέλησε να ευχηθεί ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στην «εκλεκτή» της καρδιάς του, Κατερίνα Καλκανά για την ονομαστική της εορτή.

Μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram, ο ηθοποιός μοιράστηκε ένα όμορφο στιγμιότυπο με τη σύντροφό του το οποίο συνόδευσε με λόγια ιδιαίτερα τρυφερά.

«Όμορφη και ανεπανάληπτη γυναίκα μου να είσαι πάντα καλά, όμορφη και να δίνεις στη ζωή μου νόημα, μπέσα και ομορφιά. Σε αγαπώ αστέρι της καρδιάς μου. Σε ευχαριστώ πού υπάρχεις».

«Χρόνια πολλά Κατερινάρα μου» καταλήγει ο Μιχάλης Ιατρόπουλος σ’ αυτή τη νέα του ανάρτηση.

Διαβάστε επίσης:

Στράτος Τζώρτζογλου: «Γνωστή ηθοποιός έχει παρενοχληθεί από σκηνοθέτη και δεν μίλησε ποτέ» (Video)

Η Εύα Λονγκόρια αποκαλύπτει γιατί περίμενε μέχρι τα 43 της για να γίνει μητέρα

Στη Βραζιλία η Ντούα Λίπα – Οι καυτές φωτογραφίες στην παραλία, οι βόλτες με τζετ σκι και οι… cariocas