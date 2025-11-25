search
Beyoncé: Την αποθέωσαν για την εκρηκτική της εμφάνιση στο Grand Prix της Formula 1 (Videos)

Το «παρών» στο Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας έδωσε η Beyoncé λαμβάνοντας αποθεωτικά σχόλια για την εμφάνισή της.

Η 44χρονη τραγουδίστρια «μαγνήτισε» τα βλέμματα με το look της και το τολμηρό ντεκολτέ τόσο στην πίστα του Grand Prix όσο και στο πάρτι της Ferrari.

Η Beyoncé και ο Jay-Z έκαναν θεαματική είσοδο στην πίστα έχοντας και θερμό εναγκαλισμό με τον Λιούις Χάμιλτον.

O διάσημος οδηγός δεν παρέλειψε, μάλιστα, να δώσει στο ζευγάρι μια… γεύση από τις ικανότητές του και τις υψηλές ταχύτητες.

«Η Beyoncé με έκανε μόνη της τεράστια οπαδό της F1» έγραψε ένας από τους σχολιαστές. «Μαμά, μαμά, μαμά» σχολίασε ένας δεύτερος. «Ναι! Η βασίλισσά μου είναι οπαδός της Ferrari!!» πρόσθεσε ένας τρίτος.

