Κιμ Καρντάσιαν: Θύελλα αντιδράσεων για την εμφάνισή της με τσάντα από δέρμα ελέφαντα (Photos)

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν σε σκηνή της νέας της σειράς «All’s Fair» στο Hulu όπου τη βλέπουμε να κρατά μια εξαιρετικά σπάνια τσάντα Hermès Birkin φτιαγμένη -σύμφωνα με καταγγελίες- από δέρμα ελέφαντα.

Η εικόνα της 45χρονης σταρ αποτέλεσε αφορμή για νέο γύρο συζητήσεων αναφορικά με τα όρια της πολυτέλειας και της ηθικής στη μόδα, με το συγκεκριμένο αξεσουάρ να αναπαράγεται -μεταξύ άλλων- και σε φωτογραφίες από τα δοκιμαστικά κοστουμιών που δημοσιεύτηκαν σε συνέντευξη της στιλίστριάς της, Σόκι Μακ, στη Vogue Hong Kong.

Η PETA υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός ότι η Hermès δεν πωλούσε επίσημα τσάντες από δέρμα ελέφαντα, η εταιρία είχε κατασκευάσει μια σειρά Birkin από το δέρμα ενός ζώου που φέρεται να σκοτώθηκε σε σαφάρι τη δεκαετία του ’80. Αυτά τα κομμάτια σήμερα θεωρούνται σπάνια, φθάνοντας να κοστίζουν πάνω από 125.000 δολάρια στη δευτερογενή αγορά.

Η φωτογραφία της Κιμ Καρντάσιαν στα social media που τη δείχνει να κρατά την εν λόγω τσάντα, προκάλεσε την οργή των χρηστών του διαδικτύου, μεταξύ των οποίων και της Άιρλαντ Μπάλντουιν.

«Αυτό είναι… πέρα από κάθε όριο» σχολίασε η ηθοποιός και μοντέλο, η οποία στη συνέχεια ανήρτησε τη φωτογραφία και στο δικό της προφίλ στο Instagram γράφοντας:

«Είναι τόσο αηδιαστικό και ντροπιαστικό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνεχίζει να υπάρχει στήριξη προς ανθρώπους που κάνουν τέτοια πράγματα».

Ireland Baldwin rips Kim Kardashian for carrying ‘disgusting’ elephant Birkin bag in ‘All’s Fair’ https://t.co/3fsL09lM67 pic.twitter.com/sZjZ5wBZOJ November 24, 2025

«Λατρεύω τις Birkin, αλλά το δέρμα ελέφαντα είναι άλλο επίπεδο. Είναι σχεδόν ιερά ζώα, δεν γίνεται αυτό» σχολίασε κάποιος άλλος, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την εικόνα «οριακή» και «σοκαριστική»

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και εκείνοι που έσπευσαν να υπερασπιστούν τη σταρ, υποστηρίζοντας ότι η τσάντα είναι δεκαετιών και δεν αγοράστηκε πρόσφατα, ούτε παραγγέλθηκε από την ίδια.

«Αφού υπάρχει ήδη, γιατί ο κόσμος να εξαγριώνεται; Δεν υποστηρίζω το κυνήγι, αλλά δεν την κατασκεύασε κατόπιν παραγγελίας» ανέφερε, ένας εξ αυτών.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια Καρντάσιαν–Τζένερ είναι γνωστή για την εντυπωσιακή συλλογή Birkin που διατηρεί, ενώ η Κιμ έχει κατά καιρούς πουλήσει ορισμένα κομμάτια της, όπως την τιρκουάζ εξωτική Birkin που διατέθηκε το 2024 έναντι σχεδόν 50.000 δολαρίων μέσω της πλατφόρμας Kardashian Kloset.

