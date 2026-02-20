«Ερωτευτείτε, παλέψτε, ζήστε στο παρόν» – Το μήνυμα του Έρικ Ντέιν στις κόρες του μετά τον θάνατο του (Video)

Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος σε ηλικία 53 ετών του ηθοποιού Έρικ Ντέιν από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση.

Ο ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το Grey’s Anatomy και το Euphoria, πριν πεθάνει παραχώρησε μία τελευταία του συνέντευξη στην εκπομπή «Famous Last Words», που προβάλλεται στο Νetflix.

“I hope I've demonstrated that you can face anything, you can face the end of your days, you can face hell with dignity. Fight, girls, and hold your heads high. Billie and Georgia, you are my heart, you are my everything. Goodnight. I love you.



Eric Dane leaves his daughters —… pic.twitter.com/kHA4UjW4yK — Netflix (@netflix) February 20, 2026

Καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο και προφέροντας τις λέξεις με δυσκολία, έστειλε το μήνυμα του στις κόρες του Μπίλι και Τζόρτζια. «Πρώτον, να ζείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή. Στο παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω. Για χρόνια περιπλανιόμουν διανοητικά και χανόμουν στο μυαλό μου για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βυθισμένος στην αυτολύπηση, την ντροπή και την αμφιβολία. Ξαναέπαιζα αποφάσεις, αμφισβητούσα τον εαυτό μου. “Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Δεν έπρεπε ποτέ να κάνω εκείνο.” Τέλος. Από καθαρή ανάγκη επιβίωσης, αναγκάζομαι να μένω στο παρόν. Αλλά δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Το παρελθόν περιέχει μεταμέλειες. Το μέλλον παραμένει άγνωστο. Άρα, πρέπει να ζεις τώρα. Το παρόν είναι το μόνο που έχεις. Να το εκτιμάς. Να τιμάς κάθε στιγμή».

Στη συνέχεια, τις παρακίνησε να ερωτευτούν και να ανακαλύψουν ποιο είναι το πάθος τους, «Δεύτερον, ερωτευτείτε. Όχι απαραίτητα με έναν άνθρωπο, αν και το προτείνω κι αυτό. Αλλά ερωτευτείτε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Βρείτε αυτό που σας κάνει να θέλετε να σηκωθείτε το πρωί, που σας δίνει ώθηση όλη μέρα. Ερωτεύτηκα για πρώτη φορά όταν ήμουν περίπου στην ηλικία σας. Ερωτεύτηκα την υποκριτική. Αυτή η αγάπη τελικά με βοήθησε να ξεπεράσω τις πιο σκοτεινές ώρες, τις πιο σκοτεινές μέρες, την πιο σκοτεινή χρονιά μου. Ακόμα αγαπώ τη δουλειά μου, ακόμα την προσδοκώ, ακόμα θέλω να σταθώ μπροστά σε μια κάμερα και να παίξω τον ρόλο μου. Η δουλειά μου δεν με ορίζει, αλλά με ενθουσιάζει. Βρείτε κάτι που σας ενθουσιάζει. Βρείτε το μονοπάτι σας, τον σκοπό σας, το όνειρό σας. Και κυνηγήστε το. Πραγματικά κυνηγήστε το».

Η τρίτη συμβουλή του είναι να «επιλέγετε προσεκτικά τους φίλους σας» και η τέταρτη να «παλεύετε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας και με αξιοπρέπεια. Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, υγείας ή άλλες, να παλεύετε. Ποτέ να μην τα παρατάτε. Να παλεύετε μέχρι την τελευταία σας ανάσα. Αυτή η ασθένεια παίρνει σιγά-σιγά το σώμα μου, αλλά δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου»,

«Μπίλι και Τζόρτζια, είστε η καρδιά μου. Είστε τα πάντα για μένα. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Αυτές είναι οι τελευταίες μου λέξεις», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Έρικ Ντέιν: «Είχε χάσει την ομιλία του, δυσκολευόταν να καταπιεί» – Ο Πάτρικ Ντέμπσι περιγράφει τις τελευταίες ημέρες του φίλου του

Μπραντ Πιτ: Αυτό είναι το σπίτι που μένει μαζί με τη σύντροφό του στην Ύδρα (Photos/Videos)