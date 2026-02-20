Η Μελίσα Μπαρέρα πρωταγωνίστρια της κωμικής παρωδίας «Titanique» στο Μπρόντγουεϊ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Μελίσα Μπαρέρα κατευθύνεται στο Μπρόντγουεϊ.
H πρωταγωνίστρια των ταινιών «Scream” και “In the Heights” θα κάνει το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ στην κωμική παρωδία “Titanique”, υποδυόμενη τη Ρόουζ στo επερχόμενο θεατρικό μιούζικαλ στο θέατρο St. James, στη Νέα Υόρκη.
Η βραβευμένη κωμωδία επαναπροσδιορίζει την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον του 1997 “Titanic” μέσα από την οπτική γωνία και τον κατάλογο τραγουδιών της Σελίν Ντιόν.
Η Μπαρέρα υποδύεται τη Ρόουζ ΝτεΓουίτ Μπουκάτερ την οποία ενσαρκώνει στην οθόνη η Κέιτ Γουίνσλετ, σε μια παρωδία που θέτει το ερώτημα τι «πραγματικά συνέβη στον Τζακ και τη Ρόουζ εκείνη τη μοιραία νύχτα» μέσα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ντιον.
