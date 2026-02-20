Η Μελίσα Μπαρέρα πρωταγωνίστρια της κωμικής παρωδίας «Titanique» στο Μπρόντγουεϊ

Η Μελίσα Μπαρέρα κατευθύνεται στο Μπρόντγουεϊ.

H πρωταγωνίστρια των ταινιών «Scream” και “In the Heights” θα κάνει το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ στην κωμική παρωδία “Titanique”, υποδυόμενη τη Ρόουζ στo επερχόμενο θεατρικό μιούζικαλ στο θέατρο St. James, στη Νέα Υόρκη.

Melissa Barerra will make her Broadway debut in musical Titanic parody ‘Titanique’ in the role of Rose.



Previews begin March 26 with the official opening April 12. pic.twitter.com/Ww7hrtNpvb — 𝙲𝚒𝚗𝚎𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚛𝚜𝚝 (@CinemaBurst) February 20, 2026

Η βραβευμένη κωμωδία επαναπροσδιορίζει την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον του 1997 “Titanic” μέσα από την οπτική γωνία και τον κατάλογο τραγουδιών της Σελίν Ντιόν.

Η Μπαρέρα υποδύεται τη Ρόουζ ΝτεΓουίτ Μπουκάτερ την οποία ενσαρκώνει στην οθόνη η Κέιτ Γουίνσλετ, σε μια παρωδία που θέτει το ερώτημα τι «πραγματικά συνέβη στον Τζακ και τη Ρόουζ εκείνη τη μοιραία νύχτα» μέσα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ντιον.

Διαβάστε επίσης:

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Έρικ Ντέιν: «Είχε χάσει την ομιλία του, δυσκολευόταν να καταπιεί» – Ο Πάτρικ Ντέμπσι περιγράφει τις τελευταίες ημέρες του φίλου του

Μπραντ Πιτ: Αυτό είναι το σπίτι που μένει μαζί με τη σύντροφό του στην Ύδρα (Photos/Videos)