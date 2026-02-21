search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 15:42
21.02.2026 14:33

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

21.02.2026 14:33
karavatou_mati2208

Για την απαγόρευση της χρήσης social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών και στην Ελλάδα μίλησε, το πρωί του Σαββάτου, ο ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Παπαδημητριάδης στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη δική της προσωπική εμπειρία, περιγράφοντας την αντίδραση των παιδιών της όταν τους μίλησε για το μέτρο.

«Θέλω να σας πω τη δική μου εμπειρία. Μετά από εκείνη την εκπομπή, πήρα τα παιδιά μου, η κόρη μου είναι 14 ετών και ο γιος μου 10. Όταν τους είπα ότι πρόκειται να γίνει αυτό, η Αέλια μου είπε, “δεν πιστεύω κανέναν, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα”. Της έχω στείλει πάρα πολλά άρθρα. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά να το αντιμετωπίσουν αυτό»

