21.02.2026 15:53
21.02.2026 14:40

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

21.02.2026 14:40
ydra brad pitt

Έντονη κινητικότητα επικρατεί σήμερα 21 Φεβρουαρίου στην Ύδρα, καθώς ο Μπραντ Πιτ έχει ήδη αφιχθεί στο νησί για τα γυρίσματα της νέας ταινίας «The Riders», τα οποία αναμένεται να διαρκέσουν έως τις αρχές Μαρτίου.

Για το τριήμερο προβλέπεται προσωρινή παύση των γυρισμάτων, λόγω της αυξημένης έλευσης του τουριστικού κοινού. Ωστόσο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται κανονικά, με τα συνεργεία να εργάζονται εντατικά για τη διαμόρφωση των σκηνικών και τις απαραίτητες τεχνικές ρυθμίσεις, ώστε η παραγωγή να επανεκκινήσει χωρίς καθυστερήσεις.

Η προσέλευση επισκεπτών στο νησί καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη, τόσο εξαιτίας του τριημέρου της Αποκριάς όσο και λόγω της παρουσίας του διάσημου ηθοποιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ύδρα αναμένεται να βρεθεί και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο πλαίσιο της επίσκεψής της, ενώ διατηρεί πολυετή φιλική σχέση με τον χολιγουντιανό σταρ.

Η Ύδρα έχει μετατραπεί σε χολιγουντιανό σκηνικό, με τα γυρίσματα να φέρνουν διεθνές ενδιαφέρον και έντονη δημοσιότητα. «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική προβολή για το νησί, το οποίο για ακόμη μία φορά βρίσκεται στο επίκεντρο», όπως ανέφερε κάτοικος του νησιού.

Φέτος, η τουριστική σεζόν φαίνεται να ανοίγει νωρίτερα από το συνηθισμένο. Η αυξημένη κίνηση καταγράφεται συνήθως από τα τέλη Μαρτίου, οι ανάγκες της κινηματογραφικής παραγωγής όμως, έχουν ήδη φέρει σημαντική δραστηριότητα στο νησί, δίνοντας πρόωρο παλμό στην τοπική αγορά.

1 / 3