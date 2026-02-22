Gio για Γαρμπή: «Βλέπουν ένα νέο παιδί που φέρνει “κασέρι” στην πατρίδα του και τραγουδάει Καζαντζίδη και λένε πως δεν υπήρχε σεβασμός;» (Video)

Για την ενόχληση της Καίτης Γαρμπή απάντησε ο Gio Καραντώνης, δηλώνοντας πως δεν γίνεται η ίδια αλλά και οι άλλοι κριτές να λένε πως δεν υπήρχε σεβασμός από πλευράς του, από τη στιγμή που είναι απλώς ένα νέο παιδί που ήρθε από την Αμερική, φέρνει “κασέρι” στη χώρα και τραγούδησε Καζαντζίδη.

Ο πρώην παίκτης του Survivor μίλησε για το σκηνικό που δημιουργήθηκε στο Just The 2 of Us το βράδυ του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου, όταν η Ελένη Δήμου του είπε πως δεν ήταν η σωστή στιγμή να τραγουδήσει το «Γερακίνας γιος» και επειδή εκείνος αντέδρασε, η Καίτη Γαρμπή του έκανε παρατήρηση.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, λοιπόν, ο Gio είπε για την ένταση ανάμεσα στον ίδιο και την κριτική επιτροπή: «Όταν εγώ πήρα το τηλέφωνο και μου είπε ο κύριος Νίκος (Κοκλώνης) “εδώ κάθε Σάββατο έχουμε πάρτι” και η κριτική επιτροπή μεκρίνει σαν να είμαι ο Μάικλ Τζάκσον στα βραβεία Grammy… Τι φάση; Είμαι Ελληνοαμερικάνος, 28 χρονών, ήρθα στην Ελλάδα, τραγουδάω Καζαντζίδη, κλαίω πάνω στη σκηνή, γιατί όταν το τραγουδούσα έβλεπα τον πατέρα και τους θείους μου να σκίζουν πουκάμισα. Αυτό δεν βλέπει η κριτική επιτροπή. Πρέπει να είναι λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι. Εάν υπάρχει σεβασμός από όλους εδώ μέσα, ήρθε από εμένα. Είμαι Ελληνάρας. Άμα έρθουν όλοι αυτοί στην Αμερική να δουν πώς είμαστε εμείς εκεί, θα καταλάβουν τον σεβασμό που λένε. Όταν βλέπουν ένα παιδί σαν εμένα, που γύρισε στην πατρίδα του και φέρνει “κασέρι” στην πατρίδα του, φτιάχνει όλη τη νεολαία, σκάει στη σκηνή και τραγουδάει Καζαντζίδη, πώς δεν υπήρχε σεβασμός; Αυτό είναι τρελό».

Στη συνέχεια, δημοσιογράφος της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» τον ρώτησε εάν ισχύουν οι φήμες πως θα κατέβει για Δήμαρχος, με τον Gio να απαντά: «Δεν πάω για Δήμαρχος. Ο τελικός μου στόχος είναι να γίνω Πρωθυπουργός και το λέω με σοβαρότητα».

Τι ειπώθηκε από την Ελένη Δήμου και την Καίτη Γαρμπή στο J2US

Στο J2US, αφού ο Gio τραγούδησε με την Αγγελική Ηλιάδη, η Ελένη Δήμου του είπε πως δεν της άρεσε και του εξήγησε: «Δεν φτάνει να νιώθεις περήφανος επειδή είπες ένα ελληνικό τραγούδι. Χρειάζεται να είναι κανείς περήφανος όταν το λέει και σωστά, και ας μην είναι τραγουδιστής. Συγγνώμη. Θεωρώ ότι δεν ήταν καλή στιγμή».

«Στη ζωή μου τώρα, δεν κατάλαβα. Τι εννοείτε δεν ήταν καλή στιγμή;», αναρωτήθηκε εκείνος, με την τραγουδίστρια να συνεχίζει: «Ίσως αργότερα στο παιχνίδι να ήταν καλύτερα. Αυτή τη στιγμή, για το συγκεκριμένο τραγούδι, που είναι σπουδαίο από έναν σπουδαίο δημιουργό. Όταν μελετήσετε περισσότερο και όταν… δεν φτάνει να κάνετε μια γυροβολιά, αλλά να μπείτε πιο βαθιά μέσα στο τραγούδι, για μένα». Η απάντησή της, ωστόσο, δεν ικανοποίησε τον διαγωνιζόμενο.

Έπειτα η Καίτη Γαρμπή πήρε τον λόγο και είπε στον Gio: «Μου έκανε εντύπωση η αντίδραση σας, μας ακούτε κάπως περίεργα. Νομίζω δεν δέχεστε την κακή κριτική και οι άνθρωποι που είμαστε εδώ δεν είμαστε τυχαίοι. Μιλάει δηλαδή η κυρία Δήμου και την αντιμετωπίζετε κάπως ειρωνικά. Κάνουμε μια δουλειά εμείς εδώ και αντιδράτε».

Ο Gio έπειτα της απάντησε: «Εγώ απλώς περνάω καλά. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Σας ακούω και σας νιώθω 100%, απλά είναι το αμερικάνικο στυλ. Σας παίρνω τέρμα σοβαρά, απλώς περνάω καλά».

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Αλκαίος: «Πήρα χάπια για δύο εβδομάδες, με τρέλαναν, τα άφησα και έκανα φίλη μου την κατάθλιψη»

Antigoni για Eurovision: «Δεν με νοιάζουν τα αρνητικά σχόλια για το βίντεο κλιπ, εμένα μου αρέσει»

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)