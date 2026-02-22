search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:27
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

22.02.2026 14:46

Τσιώλη για Τούνη: «Άνοιξα αυτό το beef γιατί ήταν προκλητική – Προσέβαλε τους φτωχούς ανθρώπους»

22.02.2026 14:46
touni-new

Για το beef που είχε στο παρελθόν με την Ιωάννα Τούνη μίλησε η Χαρά Τσιώλη, μετά την εμφάνισή της στο δεύτερο live του J2US.

«Δεν έχω καμία επαφή με αυτή τη γυναίκα. Είμαι τελείως αντίθετη από το lifestyle το δικό της και από τα πρότυπα τα οποία προωθεί και για εμένα όλο αυτό το concept των influencer είναι λυπηρό γιατί προωθούν μόνο την εξωτερική ομορφιά, την ύλη, τα μαλλιά», δήλωσε.

«Άνοιξα αυτό το beef, τοποθετήθηκα δημόσια γιατί ήταν πολύ προκλητική, προσέβαλε τους φτωχούς ανθρώπους», πρόσθεσε για την Ιωάννα Τούνη.

