search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 11:47
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 09:23

BAFTA 2026: Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα βραβεία – Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες (Video)

23.02.2026 09:23
emma stone (1)

Εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποιήθηκαν στην 79η τελετή απονομής των BAFTA, των κορυφαίων βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Η τελετή φιλοξενήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ, στις όχθες του Τάμεση, με παρουσιαστή τον Αμερικανοβρετανό ηθοποιό Άλαν Κάμινγκ, με πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος να περπατούν στο κόκκινο χαλί φορώντας κομψές δημιουργίες. 

Ανάμεσά τους η Έμα Στόουν, η οποία επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με άνοιγμα στο στήθος και στην πλάτη.

Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες

Τα βλέμματα τράβηξε και η Κέιτ Χάντσον με την κόκκινη τουαλέτα που φόρεσε, με όλη την πλάτη της έξω.

Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες

Ιδιαίτερο φόρεμα επέλεξε η Τσέις Ινφίνιτι, η οποία φόρεσε μία στράπλες μπορντό δημιουργία, σε εφαρμοστή γραμμή που στο τελείωμα ανοίγει σε φαρδιά, γοργονέ ουρά, σχηματίζοντας κυματισμούς με έντονη κίνηση.

Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες

Η Ρενάτα Ρέινσβε διάλεξε ένα μαύρο φόρεμα, επίσης στράπλες, με άνοιγμα στην κοιλιά, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.

Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες

Η Τιγιάνα Τέιλορ έκανε ένα πιο θεατρικό λουκ, με σατέν φόρεμα με μακριά ουρά και ιδιαίτερο σχέδιο γύρω από τον λαιμό της.

Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες

Αίσθηση έκανε και η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον, που συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του Άντριου, του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση Επστάιν. Η πριγκίπισσα φόρεσε μία ροζ δημιουργία, με τούλι και ζώνη σε πιο σκούρο χρώμα τονίζοντας τη μέση της.

Διαβάστε επίσης:

Τσιώλη για Τούνη: «Άνοιξα αυτό το beef γιατί ήταν προκλητική – Προσέβαλε τους φτωχούς ανθρώπους»

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

Χρηστίδου για Απόκριες: «Το 2019 χώριζα… δεν έκανα τέτοια» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-7345634
ΚΟΣΜΟΣ

«Χαστούκι» σε έναν «μπερδεμένο» νάρκισσο πρόεδρο: Ο γερμανόφωνος Τύπος για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και το Ιράν

racism new
LIFESTYLE

Βραβεία BAFTA: Η συγγνώμη του BBC για το ρατσιστικό σχόλιο που «πάγωσε» κοινό και τηλεθεατές (Video)

bouno
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνεχίζονται για 3η μέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Σεισμός κοντά στις Καρυές – Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (photo)

opel-corsa-electric-2023-3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιο ήταν το Νο1 ηλεκτρικό σε πωλήσεις στην Ελλάδα τον Ιανουάριο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 11:46
trump-7345634
ΚΟΣΜΟΣ

«Χαστούκι» σε έναν «μπερδεμένο» νάρκισσο πρόεδρο: Ο γερμανόφωνος Τύπος για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και το Ιράν

racism new
LIFESTYLE

Βραβεία BAFTA: Η συγγνώμη του BBC για το ρατσιστικό σχόλιο που «πάγωσε» κοινό και τηλεθεατές (Video)

bouno
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνεχίζονται για 3η μέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι

1 / 3