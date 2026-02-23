Βραβεία BAFTA: Η συγγνώμη του BBC για το ρατσιστικό σχόλιο που «πάγωσε» κοινό και τηλεθεατές (Video)

Το BBC ζήτησε συγγνώμη την Κυριακή για την «έντονη και προσβλητική γλώσσα» που ακούστηκε κατά τη διάρκεια των Βραβείων BAFTA 2026, όταν ένας παρευρισκόμενος φώναξε ρατσιστικά σχόλια προς τους ηθοποιούς Michael B. Jordan και Delroy Lindo.

Οι Jordan και Lindo, πρωταγωνιστές της ταινίας «Sinners», ανέβηκαν στη σκηνή του Λονδίνου για να απονείμουν το πρώτο βραβείο της βραδιάς, για τα καλύτερα οπτικά εφέ.

Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι είναι μαύροι, σταμάτησαν για λίγο όταν ακούστηκε μια ρατσιστική λέξη σχετικά με το χρώμα του δέρματός τους, πριν συνεχίσουν την παρουσίαση.

«Ορισμένοι θεατές μπορεί να άκουσαν έντονη και προσβλητική γλώσσα κατά τη διάρκεια των Βραβείων Κινηματογράφου BAFTA 2026.

Αυτό προέκυψε από ακούσια λεκτικά τικ που σχετίζονται με το σύνδρομο Τουρέτ και δεν ήταν σκόπιμο. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε προσβολή προκλήθηκε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του BBC μέσω email στο NBC News.

Michael B Jordan and Delroy Lindo being called n*gger wasn’t on my 2026 BBC bingo card icl pic.twitter.com/NKARRsizQ2 February 22, 2026

Σύμφωνα με το Variety, το ρατσιστικό σχόλιο φέρεται να φώναξε ο ακτιβιστής John Davidson, ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Τουρέτ.

Ο Davidson βρισκόταν στην τελετή για την υποψηφιότητα της ταινίας I Swear («Ορκίζομαι»), η οποία αφηγείται την εμπειρία ενός ατόμου με σύνδρομο Τουρέτ και επιδιώκει την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Ο τίτλος της ταινίας αναφέρεται στις ανεξέλεγκτες βρισιές που σχετίζονται με το σύνδρομο. Το BBC δεν απάντησε σε αίτημα για το ποιος φώναξε την προσβολή.

Ο παρουσιαστής των BAFTA, Alan Cumming, αναγνώρισε δημόσια το περιστατικό: «Μπορεί να ακούσατε κάποια έντονη και προσβλητική γλώσσα απόψε.

#BAFTAFilmAwards host Alan Cumming thanked the audience for their “understanding” after a series of audible outbursts from Tourette’s campaigner John Davidson interrupted the ceremony.



• One incident saw Davidson shout the n-word while Michael B. Jordan and Delroy Lindo were on… pic.twitter.com/Spk5MlExxV — Variety (@Variety) February 22, 2026

Αν έχετε δει την ταινία Ορκίζομαι, θα ξέρετε ότι αφορά την εμπειρία ενός ατόμου με σύνδρομο Τουρέτ», είπε στο κοινό.

«Το σύνδρομο Τουρέτ είναι μια αναπηρία και τα τικ που ακούσατε απόψε είναι ακούσια, πράγμα που σημαίνει ότι το άτομο δεν έχει κανέναν έλεγχο στη γλώσσα του. Ζητούμε συγγνώμη αν προσβληθήκατε», πρόσθεσε.

