Πώς… έβρεξε στην Ύδρα για τον Μπραντ Πιτ

Η Ύδρα μεταμορφώθηκε σε κινηματογραφικό πλατό με την άφιξη διεθνούς παραγωγής, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ, ενθουσιάζοντας κατοίκους και επισκέπτες που παρακολούθησαν από κοντά τη διαδικασία των γυρισμάτων.

Αν και τα γυρίσματα της νέας ταινίες του Μπραντ Πιτ, με τίτλο «The Riders» στην Ύδρα έχουν σταματήσει, την Καθαρά Δευτέρα δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες από οι πρόβες που έγιναν στο νησί με τη σκηνή με την τεχνητή βροχή.

Η παραγωγή κάλυψε τον δρόμο με μαύρο τάπητα, ενώ κασκαντέρ έτρεχε κρατώντας την κόρη του Μπραντ Πιτ αγκαλιά για μία κρίσιμη σκηνή όπου ο ήρωας σπεύδει σε φαρμακείο για να βοηθήσει τη μικρή, η οποία έχει τραυματιστεί από ένα ζώο.

Από νωρίς το πρωί, τα συνεργεία δούλευαν πυρετωδώς για να στήσουν τα σκηνικά και να μεταμορφώσουν γωνιές της Ύδρας σε κινηματογραφικές εικόνες. Οι ειδικοί μηχανισμοί για την τεχνητή βροχή περιλαμβάνουν πυροσβεστικούς κρουνούς και αντλίες, ώστε να δημιουργηθεί μια από τις πιο απαιτητικές τεχνικά σκηνές των γυρισμάτων. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί θα μετρηθεί με υδρομετρητή και θα καλυφθεί πλήρως από την παραγωγή της ταινίας.

Διαβάστε επίσης:

Μπραντ Πιτ: «Ένας απλός άνθρωπος είναι» λέει κάτοικος της Ύδρας – Σε ρυθμούς Χόλιγουντ ξανά από αύριο το νησί

Αντώνης Λουδάρος: Διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος – «Έκανα πέντε επεμβάσεις…» (Video)

Βραβεία BAFTA: Η συγγνώμη του BBC για το ρατσιστικό σχόλιο που «πάγωσε» κοινό και τηλεθεατές (Video)