Μπραντ Πιτ: «Ένας απλός άνθρωπος είναι» λέει κάτοικος της Ύδρας – Σε ρυθμούς Χόλιγουντ ξανά από αύριο το νησί

Σε ρυθμούς Χόλιγουντ επιστρέφει ξανά από αύριο η Ύδρα. Τα γυρίσματα της ταινίας αρχίζουν ξανά, μετά την ολιγοήμερη διακοπή, και κάθε …κατεργάρης επιστρέφει στον πάγκο του.

Άνθρωποι της παραγωγής φροντίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε να είναι όλα έτοιμα για να ακουστεί ξανά η κλακέτα.

Από το βράδυ αναμένεται στην Ύδρα και ο Μπραντ Πιτ, που σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να δει τα γειτονικά νησιά με τη σύντροφό του.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, κάτοικος του νησιού -ο οποίος συμμετέχει στο γύρισμα ως κομπάρσος- περιέγραψε τον χολιγουντιανό σταρ ως έναν άνθρωπο «απλό και φιλικό». «Δεν είναι κάτι το απλησίαστο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

